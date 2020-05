Liège en 3 news positives

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger. RElab pour tous Le RElab, laboratoire de fabrication numérique liégeoise, a été contraint de fermé ses portes suite aux mesures de lutte contre le covid19. Loin de se laisser abattre, il a dédié toute son énergie à développer du matériel de protection pour le personnel soignant. Des prototypes en collaboration avec le CHU, des visières, des attaches pour les masques, des poignées de portes " sans contact "… Aujourd’hui, à l’heure de la reprise progressive des activités, le RElab travaille à des solutions qui permettent de protéger le grand public, comme ces masques produits récemment à destination des personnes souffrant de troubles de l’audition ou de la parole parmi d’autres réalisations. En savoir plus : https://www.facebook.com/relabliege/

Une nuit à la belle étoile avec les vignes Si mai rime avec " fais ce qu’il te plait ", il est aussi synonyme d’un retour possible d’un courant d’air froid avec les Saintes Glaces. Après un printemps clément, elles auraient pu attaquer certaines cultures comme des vignes et freiner leur croissance. Et c’est précisément pour éviter ce phénomène que les viticulteurs de la coopérative Vin de Liège ont passé une nuit à tenir compagnie à leurs vignes à Oupeye. Ils avaient installé des chauffages d’appoint et des bougies pour leur tenir chaud. Le tout dans le respect de la nature. Qui leur a dit merci puisque les vignes sont sorties intactes de cette période et permettront de produire une nouvelle cuvée de Vin de Liège. En savoir plus : https://www.vindeliege.be/