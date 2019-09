Liège : des ateliers musicaux pour vos petits-bouts

Les bienfaits de la musique chez les enfants sont nombreux. Peu importe leur âge, plus ils y seront exposés et meilleur sera leur développement global.

L’éveil aux sons et à la musique aide notamment à la détente, à l’écoute, à la coordination motrice, aux habiletés intellectuelles et au développement du langage verbal, social et affectif.



Petit Focus aujourd'hui sur les ateliers musicaux de "La Petite Fugue" (Liège), un lieu de détente et de découverte pour vous et vos petits bouts.

Vous y retrouverez des ateliers d'éveil proposé par Sandra Liradelfo, une passionnée de musique depuis sa petite enfance.



La philosophie de ses ateliers

Vivez l’instant présent avec votre tout-petit et entrez dans la magie des instruments. Sandra vous propose durant ces ateliers de jouer, chanter, danser, vous émerveiller ou encore vibrer tout en découvrant des comptines, chansons, instruments de musique ou autre jeux de rythme.

Ces ateliers musicaux sont organisés en petits groupes et respectueux du temps de concentration réel du jeune enfant. Vous y découvrirez également un stock d’activités à ré-exploiter à la maison.

Pour qui?

Ces ateliers peuvent convenir à tous les enfants dès l’âge de 2 ans et les enfants porteurs d’un handicap sont les bienvenus.

Vous pouvez accompagner votre enfant en tandem mais jusqu’à l'âge 4 ans. Vous prendrez donc part aux activités proposées tout en l'encourageant et et veillant à entretenir un climat positif au sein de l’atelier.

Les enfants âgés entre 4 et 6 ans participent seuls à l’atelier.



Les activités

Comptines, chansons, rondes, jeux rythmiques, manipulations d’instruments, découverte des percussions, histoires musicales… des outils simples pour continuer à explorer la musique à la maison.



Infos pratiques

Les ateliers ont lieu le mercredi après-midi Rue Fétinne à Liège et durent 40 minutes. Ils ont lieu pendant l’année scolaire excepté vacances et jours fériés.

Ils se déroulent en petits groupes de maximum 7 familles et sont organisés par tranche d’âge afin de proposer des activités adaptées aux enfants.



Pour plus d'infos sur les horaires et les tarifs, rendez-vous sur le site de la "Petite Fugue" en cliquant ICI.