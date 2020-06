Les Saveurs de chez nous : Une diversité de fruits de chez nous à découvrir à la Cense aux Merles à Braives et des légumes de saison chez Légumes Band à Voroux.

Braives, les Folihottes : La Cense aux merles

Partons pour la belle région de Huy-Waremme où Christophe Vannerom, son épouse Nathalie et sa fille Méline se sont lancés dans la création d’une micro-ferme en permaculture " La Cense aux Merles " avec le projet de cultiver de nombreux fruits de nos régions entourés de poules et de moutons.



Chouette projet…

En fait Christophe est militaire de carrière et en pause-carrière pour vivre ce projet. Il est un passionné de nature et aimerait, à terme, ne vivre que de sa passion pour la nature, les arbres et les animaux. C’est après une formation de guide nature qu’il effectue en 2013 qu’il prend conscience de ce qu’il a vraiment envie de faire et qu’il commence à monter son projet de la Cense aux Merles.

Dans sa micro-ferme, il développe un verger permaculturel sur un peu moins d’un hectare.

A terme ce sont de nombreux fruits de nos régions qui y seront cultivés comme des pommes, des poires mais aussi des abricots, des pêches, groseilles, cassis, myrtilles, melons...



Mais pourquoi parliez-vous de poules et de montons ?

Entre chaque rangée de fruitiers, Christophe a laissé des bandes de 6 mètres enherbées. C’est sur ces espaces qu’il envisage de laisser paître ses moutons qui brouteront les herbes et en même temps, ces moutons éloigneront les chevreuils des plantations.

Tandis que pour les poules, Christophe fonctionne comme un poulailler mobile en permettant aux poules de bénéficier toujours d’herbes fraîches.



Les poules donneront des œufs…

Effectivement mais fidèle à son respect de la nature, Christophe a choisi une race de poule locale, la fauve de Hesbaye qui évidemment pondra des œufs mais il compte aussi élever des poulets de chair.

Ce sont des poules rustiques qui font partie intégrante du patrimoine agricole local !



Un chouette projet mais il nécessite des fonds !

Si la première partie du projet a été autofinancée, pour la 2ème notre petite famille fait appel à la générosité des citoyens car Christophe a besoin de 6100 euros pour mener à bien son projet et ce financement participatif aura lieu jusqu'au 26 juin.

Si vous souhaitez participer au financement participatif :

Rdv sur la plateforme Miimosa



A quoi servira cette somme ?

Ce montant financera des filets mobiles, une batterie pour électrifier ces filets et protéger les poulettes d'éventuels prédateurs, un poulailler, mobile lui aussi, qui sera réalisé par Christophe, des mangeoires, un abreuvoir automatique et du petit matériel pour les filets mobiles (plaques, testeurs…) Et si le montant des participations dépasse cette somme, Christophe s’en servira pour d’accueillir deux brebis de race Shropshire, connue pour ne pas apprécier les ligneux.



Comment peut-on savourer les fruits et œufs dès aujourd’hui ?

C’est assez simple car ici vous pouvez choisir d’aller sur place et pratiquer l’auto-cueillette et si vous n’avez pas cette possibilité, il vous suffit de passer votre commande de fruits, d’œufs ou de poulets et de l’enlever sur place. Sinon, Christophe fournit également des épiceries locales.



Cense aux Merles

Rue Vinâve 11, 4260 Fallais

Téléphone : 0474 89 48 64

Page Fb : la cense aux merles