Les Saveurs de chez nous : Une boisson énergisante bio et comment manger sereinement ?

Une boisson énergisante, détox, antioxydante et bio conçue par un Liégeois ça vous tente ? Retrouver de la sérénité́ face à votre assiette, c’est le programme proposé par Geneviève Mahin, une autre liégeoise.

Liège : Une boisson énergisante qui vous veut du bien

Il était une fois un jeune pharmacien, Mehdi Ben Brahim, qui durant ses études voyait ses copains consommer des boissons énergisantes très sucrées et pas toujours très bonnes pour la santé, a voulu offrir une alternative réellement saine aux boissons énergisantes et aux sodas classiques, c’est ainsi qu’il crée le Wise.



Connait-on la consommation de ce type de boissons ?

Je vais vous citer un chiffre qui m’a interpellé : Il se vend 1 litre de boisson énergisante en France chaque seconde (https://www.planetoscope.com) ! Mehdi m’en a donné un autre : il se consomme chaque année en Belgique 220 millions de cannettes de 250ml de boissons énergisantes.



On entend souvent dire que ces boissons énergisantes ne sont pas top…

Comme le rappelle Mehdi, lui aussi a consommé ces boissons tout en sachant que ce n’était pas top mais il n’y avait rien d’autre. Le marché actuel est rempli de sodas artificiels et de boissons énergisantes qui contiennent trop de sucres et d’ingrédients artificiels. Or, Mehdi s’est rendu compte que de plus en plus de personnes recherchent des alternatives saines, naturelles et même biologiques à ces boissons.



En tant que pharmacien, il sait de quoi il parle ?

Et surtout, il est passionné de phytothérapie et il a souhaité remplacer tous ces produits de synthèse par des plantes. Toutes les plantes qu’il utilise ne poussent pas chez nous (ginseng, guarana, gingembre) mais il fait appel à des producteurs bio. Une autre de ses préoccupations était de limiter au maximum l’apport en sucre. Parmi tous les essais qu’il a effectués avant d’arriver au produit final, il a commencé par supprimer complètement le sucre mais le résultat n’était pas très bon car trop acide. C’est ainsi qu’il ajoute une faible quantité de sucre de canne bio.



On en arrive à une boisson énergisante mais bonne pour la santé

Effectivement, elle est fonctionnelle et savoureuse. A l’heure actuelle le Wise est la boisson énergisante la moins sucrée sur le marché et Mehdi a tenu à ce qu’elle soit à la fois détoxifiante, antioxydante et énergisante. Chaque cannette contient 100% des apports journaliers recommandés en vitamine C naturellement contenue dans l’Acérola.

Elle contient 3,9g/100ml sucre de canne bio alors que d’autres boissons énergisantes du marché en compte entre 10 et 11 grammes pour 100ml. Le Wise est donc faible en calories avec 16 kcal/ 100 ml.



Pouvez-vous nous donner une idée de la composition ?

Par cannette, vous comptez 2570 mg de composés actifs de guarana (caféine naturelle), ginseng (tonus et vitalité), acérola (vit C et antioxydante), gingembre (aide à la digestion), aubier de tilleul (détox), figue de Barbarie (détox et énergisante) et le chardon Marie (détox et stimulant du foie).



Existe-t-il plusieurs saveurs de cette boisson énergisante ?

Vous avec le Wise et le Bamboost qui ont exactement la même composition, seuls les goûts changent. Vous avez le Wise citron vert-gingembre ou le açaï, cerise et pastèque et puis vous avez le Bamboost tutti-frutti.



Où peut-on retrouver ces boissons ?

Elles sont disponibles dans des magasins Bio, des salles de sports, des pharmacies et parapharmacies, des hautes écoles et des universités, des entreprises, des grandes surfaces,… Et en ligne !

Petit plus : Ces boissons énergisantes bios sont vendues pratiquement au même prix que tout ce que vous trouvez sur le marché comme sodas !

Mehdi Ben Brahim

Tel : 0476539170

WISE

Son site = > Ici

Fb : wise – bio smart drink

Insta : wisedrink