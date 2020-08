Les Saveurs de chez nous : un maraîcher, un apiculteur et un service de livraison de fruits et légumes bios

Berneau : Le maraîchage au naturel !



Avec la pandémie du Covid19, de nombreuses personnes se sont tournées vers les petits producteurs qui, pour le plus grand nombre, ont joué le jeu et n’ont pas augmenté leurs prix mais ont souvent accru leurs productions et patatra… A peine le déconfinement annoncé, ce sont les anciennes habitudes qui ont repris le dessus et avec elles, le retour massif dans les grandes surfaces. Et pourtant, toutes ces productrices et producteurs s’ingénient jour après jour à nous proposer des produits sains et de grande qualité.

Aujourd’hui, je vous emmène à Berneau où Pierre Bastens a lancé, en mai, son projet de maraîchage naturel Au Vent des Champs.



C’est courageux de se lancer en pleine pandémie !

Cela fait 3 ans qu’il cultivait un terrain pour " se faire la main " et là, en mai il était prêt pour se lancer grandeur nature. Petite précision : Pierre pratique cette activité de maraîchage en activité complémentaire et c’est avec sa compagne, Axelle, qui l’aide bénévolement qu’ils peuvent vous proposer de bons fruits et légumes.



Le Vent des Champs propose des produits sans pesticides ?

Tous les légumes sont cultivés sans produits chimiques et sans pesticides. Le but de Pierre est de proposer des produits sains issus d’une agriculture qui ne pollue pas. Pour y arriver, il ne ménage pas sa peine car il utilise beaucoup le paillage pour limiter le désherbage qui s’effectue uniquement à la main ! Bref, il en revient aux méthodes saines et traditionnelles.



Que propose-t-il comme variétés de légumes ?

Tous les légumes de saison et cueillis frais du matin car rien ne passe par un frigo ou une chambre froide ! Dans le choix du moment, vous trouvez des choux, des haricots, des tomates de diverses variétés, des oignons et… Des melons !



Comment puis-je faire si je veux acheter mes légumes Au Vent des Champs ?

Chaque dimanche vous retrouvez sur la page FB Au vent des champs - Maraichage naturel toute la liste de ce qu’Axelle et Pierre vous proposent. Ensuite, vous passez votre commande soit par FB, soit en les appelant et le retrait se fait soit le mardi et le vendredi entre 15 et 19h, soit le samedi de 15 à 18h.

Au Vent des Champs

Rue de Warsage n°10 - 4607 Berneau

SMS ou APPEL au 0497/20.61.96