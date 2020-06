Les Saveurs de chez nous : Les repas de Bocaux Locaux prêts à déguster et les truites bio de Gabriel Mathonet

Herve : Des plats cuisinés locaux en plats de verre

Sarah Tock est une jeune diététicienne qui a envie de vous permettre de manger sain, local et de saison même si vous n’avez pas le temps ! De plus, elle pense à vos loulous et leur confectionne des biscuits maison comme petits encas.



Sarah confectionne donc des plats cuisinés ?

Il y a peu, elle a créé " Bocaux locaux " pour répondre à une attente des personnes qu’elle rencontre lors de ses consultations diététiques car après leur avoir expliqué comment se nourrir de façon équilibrée, de leur avoir suggéré des menus… Plusieurs personnes lui ont fait remarquer que ce n’est pas toujours simple de trouver le temps de cuisiner sainement en rentrant du boulot. Petit à petit, l’idée lui est venu de confectionner elle-même 2 menus par semaine…



Et tout le monde peut se procurer ces menus ?

Effectivement, parce que manger équilibré, local et de saison c’est bon pour tout le monde quel que soit l’âge. Dans ses menus, Sarah privilégie toujours le local et le bio quand c’est possible. Ainsi au menu de la semaine prochaine, vous avez de la soupe froide de carottes et oranges, des courgettes farcies, des galettes de flocons d’avoir et fondue de poireau si vous souhaitez un plat végétarien, du merlan sauce moutarde et fenouil, des muffins au curcuma et orange, une surprise muesli chocolat…

Chaque semaine vous avez du potage, un plat de viande, de poissons, végétarien, des collations… Et comme Sarah le rappelle, elle reste diététicienne avant tout et veille au bon équilibre des plats. C’est ainsi qu’elle vous prépare, par exemple, une béchamel sans matière grasse !



Le tout confectionné localement !

Effectivement, Sarah ne travaille qu’avec des producteurs du coin et pour ses légumes, c’est chez sa cousine, à La Ferme 3 point zéro de Julémont qu’elle s’approvisionne et c’est aussi dans leur cuisine équipée aux normes Afsca qu’elle cuisine tous ces petits plats gourmands.



Et si je suis intolérant ou allergique ?

Pas de problème, Sarah adapte ses menus et vous confectionne des repas sans gluten ou sans lactose et tient compte aussi bien de vos intolérances que de vos allergies. Vous l’aurez compris, notre jeune diététicienne s’adapte à vos envies et vos besoins.

C’est ainsi que Sarah pense aussi à vos petits loups et leur propose des " dizeurs " équilibrés, savoureux et faits maison mais elle se propose également de vous confectionner les repas d’anniversaire ou autre petite fête et dans ce cas, elle vous apporte le tout sur place.



En pratique comme ces plats se présentent-ils ?

Contrairement à ce que nous avions déjà présenté précédemment avec L’Ame en Dinette de Jalhay, ici ce ne sont pas des repas en bocaux mais dans des plats de verre munis couvercles hermétiques tandis que les soupes sont proposées en bouteilles de verre et les biscuits dans des sachets papier recyclé.

La philosophie étant de tendre vers de zéro déchet !



Et où trouve-t-on ces bons repas ?

Chaque semaine, un bon de commande est disponible sur la page Fb de Bocaux locaux avec les menus de la semaine et toutes les modalités pratiques pour l’enlèvement et le paiement. A propos de l’enlèvement, vous pouvez passer à la Ferme 3 point zéro ou le Panier des Petits Producteurs de Dalhem. Sinon, Sarah livre à domicile en soirée les lundis et mercredis.





Pour les commandes :

Facebook : Bocaux Locaux ou à l’adresse bocauxlocaux20@gmail.com ou par sms au 0498/04.27.92

Pour l’enlèvement : Ferme 3 Point Zéro : Rue thier Nagant à 4650 Julémont, 0472 10 87 42

Ou La Panier des Petits Producteurs : Rue Sainte Lucie 10 à 4607 Mortroux, 0494 19 36 35.

Bocaux Locaux

Page Fb : Bocaux Locaux

0498 04 27 92