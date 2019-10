Les Saveurs de chez Nous : le Pastis Ardent !

Sprimont est à deux pas de Marseille avec son Pastis Ardent concocté par Edouard et Guillaume à la tête des Alcools Noblesse. De plus, en avant-première, nous découvrirons leur prochain produit…

Tout a commencé à Hasselt le 1er septembre 1882. C’est là qu’a été créée la marque Noblesse, du nom de famille du fondateur, Michel Noblesse. L’entreprise va au fil des années et des générations développer la gamme de ses produits reconnus pour leur qualité. Michel crée ainsi des genièvres, des advocaat, de l’apéritif au quinquina. Et puis, la belle histoire s’écroule à l’issue de la seconde guerre mondiale, car les Allemands réquisitionnent tout le matériel de l’entreprise et fondent les alambics, brûlent les casiers de bois. Mais en novembre 2017, Edouard et Guillaume Noblesse reprennent le flambeau dans le but de vous proposer des alcools ancestraux surprenants produits de manière artisanale et à partir d’ingrédients 100% naturels et biologiques.

Ils ont réinvesti les locaux de l’entreprise familiale ?

Ce n’était malheureusement pas possible mais ils ont trouvé des locaux à Sprimont et c’est là que sont concoctés leurs fameux produits car comme Edouard le rappelle, en héritage ils ont précieusement conservé toutes les archives de leur ancêtre et ce sont des trésors de recettes !

Passons aux choses sérieuses et parlons produits…

Nos deux frères ont pour but de recréer des alcools artisanaux surprenants en utilisant des ingrédients exclusivement naturels et certifiés BIO. Ils perpétuent ainsi le savoir-faire de l’ancienne entreprise familiale. Les boissons alcoolisées sont exclusivement produites au sein de l’entreprise selon des procédés traditionnels et sont des alternatives aux marques industrielles.

Tout y est encore entièrement fait à la main, y compris le collage des étiquettes sur les bouteilles !

Au catalogue des productions, il y a un pastis liégeois…

Une douzaine de plantes et épices dont de l’anis, de la réglisse, de la coriandre, de la cardamome et bien d’autres composent ce pastis parfumé ! Toujours à partir de leur pastis, Edouard et Guillaume ont créé Le Magistrat, un mélange anisé aux agrumes.

Ont-ils d’autres projets dans leurs cartons ?

Comme le dit Edouard, ils ont des valises remplies de projets ! Et en avant-première, car il ne sortira qu’en novembre, nous découvrons leur prochain produit qui sera un Amaretto.

A plus long terme, ils aimeraient aussi renouer avec la tradition et se lancer comme vinaigrier en retravaillant les résidus des viticulteurs locaux car une fois le raisin pressé le sous-produit fini souvent comme amendement et en confectionner du vinaigre peut être très intéressant d’autant que chez nous je n’ai trouvé qu’un seul vinaigrier en Flandre.

Où peut-on retrouver tous les produits des Alcools Noblesse.

Sur leur site, vous trouvez toutes les adresses dans nos différentes provinces mais généralement vous les découvrirez dans les rayons des magasins bios, des cavistes, des épiceries fines…

Roosdaal

Alcools Noblesse

2, rue de Chanxhe

B-4140 Sprimont

http://noblesse1882.be