Les saveurs de chez nous : le mariage étonnant de gin Liégin et du chocolat Millésime !

Beaufays : Gin et chocolat !

Nous avons déjà eu l’occasion de parler du gin bio typiquement liégeois de Liégin et de la passion de Romain Jans qui associe, dans un heureux mariage, le gin bio et sa région.

Cette histoire commence en 2016, lorsqu’après de nombreux essais, de mélanges, de ratés, de recherches, d’échantillonnages, de beaucoup de patience et surtout de nombreuses dégustations entre amis que naît le Liégin au subtil équilibre entre arômes et épices. Comme l’explique Romain, il a pris le pari fou de mettre Liège en bouteille et on y retrouve le caractère liégeois : doux, chaleureux et convivial.



Peut-on rappeler ce qu’est un gin ?

​Chez Liégin, le gin est un alcool créé à base de Péket c’est-à-dire de baies de genièvre, ou encore de ‘blanc’ comme on dit chez nous. Pour ce Liégin, Romain a fait confiance au savoir-faire, de près de deux siècles, de la plus ancienne distillerie belge : chez Radermacher. LièGin privilégie une sélection rigoureuse de matières premières et un subtil mélange d'arômes.



Chez Liégin, plusieurs produits sont proposés

​LièGin est avant tout un partage autour de goûts et de saveurs d'exception qui rappelle notre terroir car Romain marie son gin à des produits typiquement de chez nous comme la violette Gicopa ou aujourd’hui le chocolat Millésime.



A propos de ce gin bean to gin…

Cette nouvelle édition tire tous ses arômes d’un grué de poivre de Madagascar et de fèves de cacao du Guatemala. Un fabuleux mélange de saveurs qui offre à ce gin des notes chocolatées. Le processus de fabrication repose sur une double distillation du grué afin de conférer toute la finesse du produit et lui offrir 10 % de distillat de chocolat par bouteille. Afin d’apporter une touche de fraîcheur et d’acidité, une note de poire y a été ajoutée permettant de retrouver les saveurs de poire-chocolat aimées des plus gourmands.



La distillation se fait toujours chez Radermacher ?

Pour ce qui est du gin, cela se passe effectivement chez Radermacher à Raeren mais la distillation du grué et de la poire se fait à l’Atelier Constant Berger à Battice. C’est l’an dernier qu’Adeline Constant et Léandre Berger se sont lancés avec succès dans le pressage de fruits, la distillation et la cidrerie.



Comment bien déguster ce gin-chocolat ?

Pour sublimer encore l’expérience de dégustation, la bouteille est accompagnée de sa tablette de chocolat Millésime 2018 permettant à tout un chacun d’agrémenter son gin en râpant quelques copeaux de chocolat croquant juste avant le service. Enfin, pour sublimer les arômes du Bean-to-gin, il est recommandé de l’accompagner d’un tonic neutre type Indian ou Méditerranéen.



Peut-on rappeler les différents produits de Liégin ?

Il y a le LIÈGIN ORIGINAL BIO, le BLOOD ORANGE BIO, le LIÈGIN GICOPA®, le JUNGLE accompagné de bonbons Grand-Mère au parfum d’ananas et enfin le LIÈGIN MILLÉSIME le Bean To Gin.



Où peut-on retrouver le Liègin ?

Toutes les adresses des distributeurs se trouvent sur https://www.liegin.be/ et n’oubliez pas, vous pouvez servir ce gin aussi bien en apéro, que lors d’un after-work ou d’une soirée entre amis ou en famille.



Liègin

Romain Jans 0474/49.85.78

https://www.liegin.be/

Fb : LièGin