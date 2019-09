Les Saveurs de chez Nous : le lait et ses dérivés

Comment soutenir nos agriculteurs, entre autres, au travers de la consommation de produits laitiers payés à un juste prix pour des produits de grande qualité. Découvrez la coopérative biomilk.be avec Luc Hollands de Teuven et la Fromagerie des deux monts à Comblain au Pont.

Teuven et Comblain au Pont : Le lait et ses dérivés



Cette semaine encore, le monde agricole nous rappelait l’urgence de soutenir nos agriculteurs, entre autres, face aux multinationales. On remplace les paysans et leurs vaches qui pâturent par des exploitations industrielles gérées par des gens qui ne connaissent plus leurs vaches, des vaches qui ne savent plus ce que c'est de gambader librement dans les prés. On ne le rappellera jamais assez, les circuits courts et les ventes à la ferme sont souvent une bulle d’oxygène pour bon nombre d’entre eux. Une vache n'est pas une machine ! Elle mérite l'attention d'un paysan !

Face à ces crises successives, certains ont eu des idées…

C’est ainsi qu’une bonne quarantaine de producteurs laitiers dispersés dans toute la Belgique et certifiés en bio ont créé la coopérative Biomilk.be. Pour ces agriculteurs, la santé des hommes et des animaux est une priorité, raison pour laquelle ils travaillent dans le plus grand respect de l’environnement. Il est important de souligner que les producteurs sont Belges, les transformateurs également et leurs produits sont principalement vendus chez nous. Ils soutiennent ainsi l’économie locale.

J’imagine qu’ils ont aussi une meilleure rémunération pour leur travail ?

Effectivement car tous les membres forment l’assemblée générale qui désigne le conseil d’administration qui est composé uniquement d’agriculteurs, Biomilk.be est exclusivement administrée par et pour ses agriculteurs coopérateurs bio. Une juste rémunération est impérative si l’on veut garantir un revenu décent aux agriculteurs pour un produit de grande qualité.

Dans la pratique cela se passe comment ?

Prenons le cas du lait bio Delhaize avec la signature Biomilk.be, les agriculteurs reçoivent entre 45 et 50 cents au litre de lait qui sera revendu pour une brique de lait 1/2 écrémé à 0.99eur et pour le lait entier à 1.25eur contre 30 à 33 centimes pour le réseau conventionnel.

Comme Luc Hollands, producteur laitier à Teuven (dans les Fourons) me le rappelait, ce prix permet à l’agriculteur d’être justement rémunéré mais surtout de garantir un produit de qualité supérieure et permet aux fermes familiales de perdurer car l’ouverture des marchés par le Mercosur et le Ceta ouvrira la porte à des produits dont la qualité n’est pas garantie. Ajoutez à cela que des producteurs comme Luc produisent eux-mêmes l’alimentation de leur bétail et n’importent pas 1 gramme de soja !

Rien que cela, c’est déjà presque exceptionnel !

Et pour rappel leur lait bio, cela veut dire que c'est 0 pesticides, 90% de fourrage c'est de l'herbe, pas d'engrais chimique consommateur de fuel, pas de soja qui fait bruler l’Amazonie. Au bout du compte, vous consommez un produit bio et local à un prix équitable pour le producteur et un meilleur rapport qualité prix pour le consommateur.

Et puisque tout se fait dans la plus grande transparence, Luc vous offre la possibilité tous les samedis matin à 9h30 d’aller voir comment il travaille, comment vivent ses vaches, comment sont élevés ses veaux (vaches nourrices) ...

Une petite info …

Vous l’avez compris, Luc et sa famille se mobilisent pour un monde meilleur et le respect de l’environnement. C’est ainsi qu’à l’automne, ils vont replanter des arbres et des haies afin de limiter l’augmentation de la température et de permettre aux vaches de se nourrir également de ce qu’elles peuvent glaner dans les haies. On l’oublie souvent mais par grosses températures, les arbres constituent de bons abris pour les animaux.

Greenvalley-Teuven Luc Hollands

Rue Varn 13

3793 Teuven (Fourons)

site www.biomilk.be

FB : Greenvalley-teuven Luc Hollands

Il est évident que de nombreux autres producteurs fabriquent des choses formidables autour de chez vous comme c’est le cas des Malices de la Ferme du Vieux Bure à Neufchateau (Dalhem), de Qui Lait Cru à Berneau, la Ferme de la Neuville à Neuville sous Huy, Godelieve Brasseur à Plombières, Ferme des Grandes Fagnes à Malmedy… Et de tant que vous pouvez retrouver, entre autres sur le site https://www.liegetourisme.be/producteurs-fromagers.html ou sur le site de https://www.lacooperativeardente.be/nos-producteurs