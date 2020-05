Les Saveurs de chez nous : la plus ancienne pêcherie de Belgique et une bière 100% belge !

La Commanderie7 est la plus ancienne pêcherie de Belgique où vous découvrez des truites natures ou transformées par Vincent Baltus. Non loin, c’est la bière Lixhurieuse 100% belge qui fête son premier anniversaire !

Fouron Saint Pierre

Partons à Fouron-Saint-Pierre pour la plus ancienne pisciculture Belge en activité, la Commanderie 7, qui a vu le jour en 1633 à l’époque où les étangs de la Commanderie constituaient la réserve en poissons frais.

L’endroit est très bucolique et s’étend sur trois hectares d'étangs naturels, dans le magnifique parc du château de la Commanderie dont on trouve les premières traces au 13e siècle.

Plusieurs étangs accueillent les poissons ?

Le parc comporte 13 étangs et Vincent Baltus veille à la spécificité de chacun : l’un est destiné aux truites saumonées, l’autre à l’omble des fontaines, un autre encore à la truite fario ou aux esturgeons, un bassin accueille les jeunes poissons, un autre les plus gros …

On pourrait dire que Vincent est un artisan de l’élevage…

Vincent travaille comme un artisan et non comme un industriel de la pisciculture. C’est un passionné qui passe de l’alevinage à l’engraissement de manière très artisanale. Une fois la truite prête à être savourée, il vous la propose soit fraîche, soit transformée par ses soins en filets fumés, en mousse, en Waterzooi…

Comment peut-on déguster ces poissons ?

Vous avez le choix entre la truite fraîche vidée et nettoyée, le filet ou pavé de truite arc-en-ciel sur peau et calibrés suivant que vous le servez en entrée : 120-140gr ou en plat : 180-200gr. Ensuite, vous avez la truite arc-en-ciel “portion” fumée entièrement durant 5 à 6 heures (suivant la température extérieure, l’humidité de l’air, le vent…) à une température de 60 à 70 °c et un pique supérieur à 80°c. Fumée avec la sciure de chêne et hêtre pour la puissance de goût car il faut savoir que la peau fait office de filtre et ne laisse passer que le bon goût de la fumaison. La truite fumée est mise en filet puis emballée sous vide.

Vous avez également les gros filets de truite arc-en-ciel saumurés au sel puis fumés pendant deux jours à une température n’excédant pas 25°c. La sciure utilisée est du sapin moins agressif que le chêne et le hêtre, car le fumage à froid est plus fin et plus délicat. Toutefois, le fumage à froid nécessite beaucoup de manipulations et de transformations (salage, lavage, fumage, parage, dé-arrêtages, tranchage, découpage, emballage…). Il faut également savoir que 500 gr de poisson vivant ne vous donnera que 100 gr de produit fini. Ce qui justifie son prix.

La liste est encore longue ?

Vous avez encore la mousse de truite, la salade de truite aux amandes, les rillettes de truite (idéale sur un toast), la soupe de légumes à la truite fumée et le waterzooï de la Commanderie qui constitue un repas complet pour 2 personnes ou une entrée pour 4 personnes. Il est composé de 4 morceaux de filet de truite arc-en-ciel, de 4 légumes frais (carottes, poivrons, céleri et poireaux) ainsi que de pommes-de-terre. Le tout mijote dans une sauce crème à l’estragon, curcuma et paprika doux fumé. Et le petit dernier créé par Vincent : un gravlax qui consiste à faire mariner les filets de truite dans du sel, du sucre, du poivre et de l'aneth frais…

Comment profiter de toutes ces gourmandises ?

Soit vous téléphonez à la pisciculture et vous réservez vos poissons que vous irez ensuite enlever, soit vous vous rendez sur place à la Commanderie7 et vous choisissez vos poissons et autres préparations…

Une fois que les restaurants rouvriront, vous pourrez également déguster tout cela sur place autour des étangs…

Vincent propose également des produits locaux…

Effectivement et puis, il produit La Loë est une bière blonde artisanale non filtrée de haute fermentation et refermentée naturellement en bouteille et un miel provenant des ruches, installées sur le domaine de la pisciculture.

Maison BALTUS

Château de la Commanderie, 12A

3792 Fouron-Saint-Pierre

Téléphone 0479/53 90 46

https://commanderie7.com

Page FB : Pisciculture de la Commanderie