Les saveurs de Chez Nous: Gougouille et Homi-food

Créé par une bande d'épicuriens, « Gougouille » revendique la gourmandise wallonne comme mot d'ordre et c’est dans les ateliers du chocolatier Didier Smeets qu’ils fabriquent leurs chocolats.

Nous avions déjà rencontré Didier Smeets, un jeune chocolatier plein de ressources !

Et son histoire d’amour avec le chocolat commence tôt car tout petit déjà, il préférait le petit carré de noir aux sucettes colorées. C’est en toute logique qu’il a fait du chocolat son métier tout d’abord dans la maison de ses parents et depuis 2016 à Berneau, dans un vaste espace comprenant son atelier, le magasin, le salon de dégustation, un musée et même un espace atelier.

On peut dire que Didier a toujours de nouveaux projets en tête…

Des projets, Didier en a plein la tête et il est toujours à la recherche du meilleur. En ce moment, il est à Milan pour en apprendre encore plus sur l’art du chocolat. C’est Gauthier Pierre, son associé pour sa nouvelle gamme de chocolats " Gougouille " qui nous raconte son histoire née de la rencontre d’une bande d'épicuriens.

Gougouille est donc une gamme de chocolats différents de ce que Didier nous propose déjà ?

Tout comme ce que Didier propose dans sa chocolaterie est entièrement fabriqué chez lui car il travaille le Bean to Bar. Autrement dit, notre chocolatier parcourt le monde pour s’assurer de l’importation directe de fèves de cacao, car depuis 2018 il dispose de sa propre ligne Bean-to-Bar, et réalise son propre Or Noir. Mais voilà, ce travail d’orfèvre a un prix que tous ne peuvent se permettre. C’est là que Gougouille prend tout son sens.

Gougouille est créé par des épicuriens disiez-vous ?

Des épicuriens " Wallon è fîr di l'èsse " qui revendiquent la gourmandise comme mot d'ordre tout comme la terre où ses divins produits chocolatés sont fabriqués. Ils profitent de l'expérience, et des ateliers du chocolatier Didier Smeets, qui met sa connaissance du milieu du cacao et de la chocolaterie, au profit de nos papilles ! Nosse tchôcolåt, soit la matière première est issue de cacao originaire de Colombie.

Pourquoi avoir choisi le chocolat de Colombie ?

Vous le savez, le cacao est une matière douce dans un milieu de brutes, il est malheureusement courant de trouver de l'exploitation humaine dans ce secteur sans parler des problèmes de cacao hybride. Or, lors d’un cacaotrip a permis de trouver un fournisseur de cacao remplissant une charte éthique, et gastronomique défendue par Didier et ses amis épicuriens.

Quelle est la différence qui fait que la gamme Gougouille est moins chère ?

Pour les produits de la marque Didier Smeets, le chocolat est transformé dans son atelier à partir des fèves de cacao que Didier importe directement de petites exploitations. Pour la marque Gougouille, ce n’est pas le cas car notre homme a trouvé un partenariat avec un artisan local qui produit un chocolat de qualité supérieure. Cet artisan envoie une partie de sa production à Berneau qui est ensuite travaillé avec tous ces épicuriens amateurs de chocolat.

Tout cela pour un chocolat de qualité et éthique

Un bon revenu équitable pour les personnes qui travaillent ce chocolat est impératif tant pour Didier que ses amis. Et ce chocolat est décliné en différentes notes dont deux au lait, un pur et un lait café et deux noirs dont un pur et un café-cannelle. Petite précision : la café conché avec le chocolat est celui de l’Artisan du Café de Verlaine tandis que la cannelle vient de Theux.

La gamme Gougouille ne comprend que des tablettes ?

Elle comprend également des craquelins, des orangettes, du chocolat à travailler en chocolat chaud ou pâtisserie… Et puis, lorsque vous vous baladez dans la région, n’hésitez pas à passer par la chocolaterie pour prendre votre petit quatre heures ou un brunch gastronomique et local, ou plus simplement pour vous offrir quelques gourmandises.

Gougouille

Didier Smeets Chocolaterie

Rue des Fusillés 1A

4607 Berneau

04 379 55 71

http://www.gougouille.be

https://www.didiersmeets.com