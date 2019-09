Les Saveurs de chez nous : du bon miel de notre région !

Comme le disait Albert Einstein : " Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre ".

Nous connaissons tous ce produit de la ruche et autour de chez nous, les petits producteurs de miel sont nombreux. Je vous propose de découvrir une productrice de miel bio, un producteur vous invite à respirer la ruche pour lutter contre l’asthme et un couple de producteurs des produits de la ruche.

Un petit rappel des bienfaits du miel ?

Le miel contient des nutriments aux propriétés antibactériennes, antioxydantes et anti-inflammatoires qui lui ont donné une réputation d’aliment santé. Mais en consommer excessivement est tout aussi néfaste que dans le cas de n’importe quel type de sucre. Puisque le miel possède des vertus cicatrisantes sur les plaies saines, infectées, les grands brûlés et les plaies nécrosées, certains hôpitaux s’y intéressent et utilisent des pansements au miel.

Nous partons d’abord pour Juprelle avec Frédéric Yans

C’est un apiculteur passionné qui propose un miel de printemps et un miel d’été, non chauffé ! Ces ruches sont placées dans les Coteaux de la Citadelle et dans le verger de l’arboriculteur Pierre-Marie Laduron qui produit des pommes bios à Warsage et sur les champs de Joël Ruth, un maraîcher qui cultive ses légumes dans la réserve naturelle de la Montagne Saint-Pierre.

Puisque les abeilles de Frédéric sont majoritairement allées butiner les parcelles bio de ces deux producteurs, elles produisent un miel de très bonne qualité et rendent service aux producteurs qui avaient tous les deux besoin d’abeilles pour la fécondation de leurs fruits ou de leurs légumes.

Pour Frédéric Yans, les abeilles c’est une passion…

Effectivement car au départ, il a commencé avec trois ruches dans le fond du jardin juste pour avoir sa petite récolte personnelle mais il a très vite pris goût à l’apiculture et a développé son exploitation qui compte aujourd’hui une trentaine de colonies, une colonie comprenant environ 50.000 abeilles. C’est vous dire si ça bourdonne chez lui !

Mais Frédéric propose également une autre expérience unique !

C’est l’expérience, probablement unique en Wallonie voire en Belgique, que propose Frédéric Yans : respirer l’air de la ruche pour soigner différentes pathologies dont l’asthme et les problèmes respiratoires.

Au fil de ses différentes formations Frédéric a entendu parler de " l’api air ", une technique qui soulage les allergies et l’asthme. L’air de la ruche capte en effet toute une série de substances actives dans la ruche comme la gelée royale, la propolis ou encore le venin et le miel. Chez Frédéric, vous pouvez respirer cet air au travers d’un masque et soulager vos problèmes respiratoires.

Juprelle

0476 82 47 96

Un autre producteur ?

L’Abeille au Bois Dormant, c’est le beau projet d’Amaury Renard et Justine Giltaix qui souhaitent proposer des produits en rapport avec le miel et les abeilles et, bien évidemment, dans le respect total de celles-ci.

Amaury est informaticien et infographiste indépendant depuis 2011, il pratique l’apiculture à Neupré. Tous les produits sont artisanaux et dans la mesure du possible bio comme le savon, le baume à lèvres, l’hydromel, les bougies et évidemment le miel !

34 rue des Peupliers, 4121 Neupré

0499 18 38 53

Et enfin, une apicultrice bio…

Véronique Bisbock est apicultrice et productrice de miel à Tiège, un joli village de la commune de Jalhay. Véronique rappelle qu’en Belgique, du miel peut être bio si la ruche est située dans un environnement sans pesticide (à 99%) dans un rayon de 3 km. Vu la densité du territoire belge, c’est une contrainte difficile à respecter mais que Véronique respecte scrupuleusement. Elle vend ses miels dans plusieurs magasins bios et n’hésitez pas à l’appeler pour savoir celui qui se trouve près de chez vous.

Comme elle le rappelle, le goût du miel et son aspect dépendent des fleurs que les abeilles ont butinées. Mais crémeux ou liquide, clair ou foncé, le miel est toujours savoureux.

Route de Limbourg, 29 à 4845 SART

087 47 43 56

0475 41 99 80

Une dernière chose ?

Puisque les apiculteurs wallons sont environ 4000 à se passionner pour la ruche, il y en a certainement un près de chez vous qui vous procurera un miel de grande qualité qui n’a rien à voir avec ces produits que l’on appelle " miel " et qui ne sont qu’un mélange de sucres. Ces " miels " qui arrivent souvent de Chine envahissent les supermarchés. C’est une raison de plus pour vous tourner vers les petits producteurs au savoir-faire indéniable.

Irène Brône