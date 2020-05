Les Saveurs de chez nous : Du bon lait bio de chez nous à prix juste !

Cela ne vous aura pas échappé, mais avec la crise du Covid 19 bon nombre de consommateurs se sont tournés vers nos petits producteurs locaux et c’est tant mieux !

Par contre, le marché de produits laitiers est impacté par la crise sanitaire actuelle

Alors que les éleveurs laitiers continuent leur travail habituel (produire pour nourrir), ils pourraient être impactés par la situation des marchés et les choix stratégiques des industriels de l’aval.

C’est le moment pour nous de les soutenir et certains ne manquent pas d’ingéniosité, c’est le cas, entre autres, de la coopérative Biomilk.be



Présentez-nous cette coopérative

Biomilk.be est une coopérative Belge créée en 2006 et qui compte plus de 40 producteurs laitiers certifiés bio. La priorité de ces producteurs, c’est avant tout la santé des hommes et des animaux et c’est pour cela qu’ils travaillent tous selon les méthodes biologiques dans le plus grand respect de l’environnement. De nouveaux membres sont toujours bienvenus !



Cette coopérative ne subit pas les aléas du marché ?

Comme Luc Hollands, le président actuel de la coopérative me le signalait, le fait d’échapper au marché international, les producteurs de Biomilk.be continuent d’être payé au juste prix pour leur lait et leur travail.



Les producteurs sont locaux

Les producteurs tout comme les transformateurs sont Belges car vous en retrouvez aussi bien en Flandre qu’en Wallonie et leurs productions sont principalement vendues chez nous. C’est ainsi que les coopérateurs de Biomilk.be contribuent au soutien de l’économie locale.



Comment fonctionne cette coopérative ?

Tous les membres forment l’assemblée générale qui désigne le conseil d’administration. Composé uniquement d’agriculteurs, ce dernier s'occupe de la gestion quotidienne. Biomilk.be est exclusivement administrée par et pour ses agriculteurs coopérateurs bio dont le leitmotiv est produire éthique et durable !

Biomilk.be a pour mission de valoriser le lait récolté de ses membres à un prix juste, entre autres, par la mise sur le marché de nouveaux produits laitiers et fromagers. Actuellement la gamme comprend 16 produits !



Pour ce qui est du bien-être animal qu’en est-il ?

Du printemps à l’automne, les vaches pâturent sur leurs prairies biologiques. Elles y trouvent une extraordinaire biodiversité botanique. En hiver, les vaches jouissent de toute la liberté et d’une épaisse couche de paille dans une grande étable ouverte ou elles reçoivent uniquement les fourrages de la ferme récoltés pendant la belle saison.

Et avec ce bon lait, ils fabriquent de bons produits

Le lait des vaches est confié aux artisans fromagers locaux qui, par leur savoir-faire ancestral, le transforment en délicieux fromages bien de chez nous. C’est sous la marque Bioterroir que vous pouvez les apprécier tant pour le plaisir de vos papilles que pour votre santé et l’environnement.



Quelques produits de la gamme ?

Il y a évidemment le lait bio nature ou chocolaté, des fromages dont le Violet, un fromage à pâte mi-dure au goût délicat et entier ; Dora est un fromage à pâte dure produit dans la fromagerie du Bairsoû à Wanne (Trois-Ponts) ; le Hervione, un fromage doux fabriqué sur le plateau de Herve…Et une succulente glace ! Bientôt un nouveau fromage viendra s’ajouter à la gamme… Luc m’a confié qu’il s’agirait d’un fromage type brie.



Où peut-on retrouver tous ces succulents produits bio, éthiques et équitables ?

Principalement chez Delhaize car depuis 2018, une belle et forte coopération est née avec cette marque. Les produits laitiers bio de la marque maison Delhaize avec le logo Biomilk.be sont fabriqués avec du lait de vaches qui vivent dans des fermes affiliées à Biomilk.be. Cette collaboration durable avec les éleveurs bio leur permet d’être justement rémunérés grâce notamment à un volume minimum garanti par an. A titre d’exemple, le litre de lait bio est vendu à 99 centimes !



Trouve-t-on des producteurs de la coopérative près de chez nous ?

Commençons par l’actuel président de la coopérative : Luc Hollands qui avec son épouse Yvette et leur fils Thomas sont situées à Teuven dans les Fourons. Luc aime transmettre sa passion et n’hésite pas à ouvrir sa ferme chaque samedi matin au public pour une visite ou pour vous essayer à la traite…

Mais vous trouvez d’autres producteurs Biomilk.be à Francorchamps, Ouffet, Stavelot, Lierneux, Waimes…



Pour en savoir plus : https://www.biomilk.be/fr ou les pages FB de Biomilk.be ou Luc Hollands.

Irène Brône – Saveurs de Chez Nous