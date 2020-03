Les Saveurs de chez nous : Du beurre de ferme et des produits laitiers de la Malices de la Ferme du Vieux Bure à Neufchâteau.

Il y a près de 2 ans, nous avions rencontré Armel Jeghers et son épouse Mireille dans leur exploitation laitière familiale de la Ferme du Vieux Bure à Neufchâteau où la famille produit du lait depuis plus de 100 ans. Aujourd’hui, les choses ont considérablement changé avec les Malices de la Ferme du Vieux Bure…

Peut-on rappeler l’histoire des Malices ?

Comme bien des agriculteurs d’ici et d’ailleurs, Armel a été confronté aux difficultés du monde agricole. Il a donc décidé de diversifier ses produits et de créer un magasin à la ferme.

Les Malices, c'est la crème des produits laitiers déclinés beurre (doux ou salé), la crème (épaisse ou normale), la crème glacée et bien d’autres gourmandises produites par Armel à la ferme.

Armel est un passionné…

Armel est fermier depuis l’âge de 18 ans et il aime perpétuer un savoir-faire appris de son père et de son grand-père qui tout comme lui étaient des agriculteurs laitiers. Armel aime d’ailleurs répéter que les vaches sont sa passion et leur lait sa fierté et pour qu’elles donnent du bon lait, il s’en occupe avec passion et le plus naturellement possible. C’est ainsi que son troupeau vit en plein air, sauf en hiver.

Cela peut-il changer le goût du lait ?

Evidemment car lorsque ses vaches sont en prairie, elles broutent la bonne herbe grasse du plateau de Herve et cela donne un le lait a la saveur et la valeur nutritive uniques.

Nous l’avions vu à l’époque, Armel s’est lancé dans le circuit-court

Et Armel, tout comme Mireille, sont convaincus que l’avenir de l’agriculture, et de la planète, est dans la production de produits respectueux du terroir local. Et depuis notre rencontre, les choses ont considérablement évolué.

Ils proposent d’autres produits ?

Ils se sont associés à la Ferme du Bouchtay, à deux pas de chez eux, où Alice cultive de bons légumes qu’elle cultive dans le respect du sol et de la biodiversité. Puis, il y a aussi la Ferme de la Chemisette qui fabrique du bon pain bio au levain mais ce n’est pas tout car Les Malices de la Ferme du Vieux Bure propose également les préparations des producteurs aux alentours. Ces associations permet également d’ouvrir un jour de plus en se partageant les tâches.

On y retrouve les produits de base ?

En plus de leurs productions, vous trouvez de la viande de Mathieu Meens à Dalhem ou de la Ferme de la Waide à Blegny, des fromages de la Ferme du chemin Chataigne à Ayeneux, les poissons de l’Artisan du Saumon de Boirs…

J’imagine que la glace est aussi au menu ?

Avec du bon lait il est évident que l’on confectionne de l’excellente glace mais comme c’’est un métier en soi, Mireille et Armel se sont associé à la Boule de Neige qui confectionne des glaces divines à partir des recettes familiales de cet ancien glacier bien connu dans la région liégeoise. Vous retrouvez la glace tout au long de l’année conditionnée en pots de 500ml.

De quoi confectionner de beaux et bons repas…

Là encore, Mireille et Armel ont innové et en collaboration avec Cucinare qui propose de partager un bon moment, apprendre et déguster une cuisine simple et saine, composée produits de saison, le plus souvent locaux et bio. Chaque semaine, Cécile vous propose de confectionner un plat de saison dont vous retrouvez tous les ingrédients dans un sac.

Peut-on se rendre aux Malices de la Ferme du Vieux Bure avec nos contenants ?

C’est même fortement recommandé et Mireille vous servira votre maquée, votre crème ou votre yaourt dans vos bocaux. Si vous les avez oubliés, vous en trouverez en dépannage dans le magasin. Vous trouvez également d’autres produits en vrac comme les fruits secs, les légumes… Et cela ne s’arrête pas là car Mireille est toujours à l’affût de nouveaux produits.

Aujourd’hui quel choix pouvons-nous trouver dans le magasin ?

Entre les produits laitiers, fruits et légumes, viandes et salaison, vous trouvez aussi des apéros ou bières de chez nous, des épices, des confitures, des savons, des jus de fruits… Et dans la gamme d’Armel, au beurre, yaourt, crème, maquée et lait vous pouvez ajouter du riz au lait et du lait chocolaté !