Les saveurs de chez nous : Des yaourts, du beurre, des fromages frais et des tartes au riz ou au fromage, c'est à déguster chez Lait Saveurs Divines à Hollogne-sur-Geer

Nous partons en Hesbaye, près de Waremme dans le village de Hollogne-sur-Geer où la famille Késenne-Bollinne possède un troupeau d’une soixantaine de vaches dont une partie du lait est transformé en délicieuses gourmandises.

Encore une belle histoire familiale ?

C’est en 2005, que Dieudonné reprend l’exploitation familiale et produit tout ce qui sert à nourrir son troupeau de de vaches de la race Pie Noire Holstein qui paissent sur une surface de 40 hectares. Ludivine, l’épouse de Dieudonné a toujours adoré la ferme et tout se qui tourne autour.

Il y a 8 ans, elle se forme à la fabrication de fromage mais la vie réserve des surprises…



Ludivine a commencé la fabrication de fromages ?

Il a d’abord fallu que Ludivine convainque Dieudonné car il n’était pas persuadé… Ensuite, 3 petits loups sont arrivés et ont bousculé le quotidien de notre jeune couple. Mais il y a 2 ans, les petits ayant grandi, Ludivine s’est lancée dans la fabrication de fromages, yaourt et beurre et autres gourmandises comme les tartes au riz, au fromage…



Toutes ces bonnes choses sont fabriquées à partir du lait de leurs vaches ?

Bien évidemment, une partie du lait des vaches de Dieudonné est directement transformé par Ludivine. Mais comme tous deux souhaitent travailler en circuit fermé, ils cultivent l’épeautre, l’herbe, le maïs et tout ce qui sert à alimenter le troupeau des 60 vaches de la ferme.



Si on aime les produits authentiques, c’est la bonne adresse ?

Effectivement et vous avez l’embarras du choix ! Pour ce qui est des maquées, vous les découvrez en version nature mais aussi parfumées au poivre, poivrons, concombres, saumon et aneth, miel, chocolat pain d’épices…

Tandis que pour les fromages frais moulés à la louche vous les découvrez nature mais aussi en classique ail et fines herbes et dans des saveurs plus originales comme le miel-noisettes, les parfums plus originaux comme les saveurs orientales ou automnales, hawaïenne, potagères…

Vous voulez épater vos convives, pensez aux barquettes apéro que Ludivine vous propose en version salée ou plus douce.



Mais Ludivine nous propose également des saveurs sucrées…

De délicieuses gourmandises comme le riz au lait ou le riz au lait caramel au beurre salé mais aussi des crèmes vanille, chocolat ou duo (vanille et Chocolat) ou encore des yaourts maison nature, fraises, cerises, myrtilles… Et à côté de tout cela, Ludivine vous propose encore des tartes au riz ou riz macaron, des tartes au fromage ou fromage poires et chocolat.



Un vaste choix…

Auquel vous pouvez encore ajouter le beurre que Ludivine ne fabrique plus elle-même car ses journées ne comprennent que 24 heures. Le beurre vient donc de chez Etienne Bayard d’Avin où l’on produit du beurre depuis 5 générations. Etienne a d’ailleurs obtenu le titre de meilleur producteur de beurre de ferme au lait cru.



Peut-on aussi acheter du lait ?

Le lait cru est conditionné en bouteille de verre (1 €), mais vous pouvez également aller le chercher avec votre propre contenant.

Et puis, n’oublions pas la délicieuse glace au chocolat, spéculoos, fruits rouges… disponible en barquettes d’un litre ou bien en petits pots individuels.

Terminons par les bons œufs vendus à la pièce.



Où peut-on se procurer tous ces bons produits fermiers, artisanaux et locaux ?

=> Directement à la ferme les vendredis et samedis mais aussi à la ferme DE LA CROIX (Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h). Rue de Waremme, 83 à 4530, Villers-le-Bouillet

Tél. : 0479 75 38 95



=> À la Ferme CHRISTOPHE, Rue de Noville 30 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher

Téléphone : 04 223 55 49.



=> Mais aussi dans les épiceries comme Matys, rue du Hameau de Crenwick 1F, à 4257 Berloz

Téléphone : 019 32 35 00



=> Chez Epices & Tout, rue du Huit Mai, 2 à 4460 Horion-Hozémont

Téléphone : 04 375 17 17



=> Ou encore à la Ferme Lejeune, rue Regnier Lejeune, 10 à 4342 Awans

Téléphone : 0479 96 22 63

Lait saveurs divines

Rue Chanet, 8 - B-4250 Hollogne-sur-Geer (Geer)

Gsm : 0472 97 76 50

Ve 16:00 - 19:00 Sa 9:00 - 12:00

Page Fb : Lait Saveurs Divines Bollinne

Irène Brône – Saveurs de Chez Nous