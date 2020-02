Les Saveurs de chez nous : des œufs frais comme on les aime du côté d'Andrimont

De bons œufs frais et bios de poules qui courent à l’extérieur grâce au poulailler mobile de Œufs Reux d’Andrimont.

Bernadette et Georges sont des agriculteurs avisés et il y a plusieurs années, ils se sont lancés dans la diversification d’abord en aménageant une partie de leur ferme en gîte et chambres d’hôtes. Mais en 2018, ils ont ajouté une corde à leur arc avec un poulailler mobile qui leur permet de vendre de bons œufs frais les Œufs-Reux !



Comment cette belle histoire a-t-elle commencé ?

Nos deux agriculteurs ont été séduit par le poulailler mobile de Daniel Collienne à Sprimont, pionnier de ce genre d’élevage qui passe d’un pré à l’autre.

Tout comme Daniel Suzanne et Daniel Collienne, Bernadette et Georges sont passés à l’agriculture bio pour quitter cette industrialisation et si leur production de lait est un peu plus faible que lorsqu’ils travaillaient en conventionnel, le prix que leur donne la laiterie pour leur lait certifié bio, compense.



Et aujourd’hui ?

Bernadette et Georges sont heureux de la voie qu’ils ont empruntée. Daniel me confiait d’ailleurs qu’à la retraite, il compte évidemment arrêter de traire ses vaches mais il gardera son poulailler mobile car il aime voir ses poules picorer dans la nature et lui donner de bons œufs bios. Comme beaucoup d’agriculteurs qui se sont diversifiés et ont ouvert un point de vente à la ferme, chez les Œufs-Reux, on adore avoir le retour des consommateurs, c’est une vraie satisfaction.



Combien comptent-ils de poules ?

Avec leur poulailler mobile, ils accueillent environ 180 poules qui leur donnent de nombreux œufs ! Au point qu’ils ont rapidement dû trouver des points de vente pour écouler ces œufs. Bernadette et Georges ont aussi eu une autre idée et Gaby Neuens d’Amblève fabrique ses savoureuses pâtes artisanales avec leurs œufs. Ces pâtes sont en vente dans différents endroits de province.



Quels sont les avantages de ce type de poulailler mobile ?

Les conditions d’élevage et l’alimentation des poules ont un impact direct sur la qualité des œufs pondus mais surtout sur les conditions de vie des poules ! Chez les Œufs Reux, les poules donnent de bons œufs bios mais également naturels car les poules sont en plein air. Produire des oeufs de pâturage avec un poulailler mobile, c’est une idée est simple pour que les poules aient toujours de l’herbe fraîche et des oeufs délicieux, leur nid se déplace.



Quelle est la différence entre un œuf bio, de plein air, fermier ou issu de l’élevage intensif ?

Chaque œuf produit en Belgique a un marquage chiffré qui indique la provenance des œufs. Ces chiffres varient 0 et 3.

Œuf biologique est marqué d’un 0, celui de plein air d’un 1, de poules élevées au sol : 2 (ces poules élevées au sol ne vont jamais dehors) et enfin il y a ceux de poules élevées en cage qui portent le chiffre3. Ces œufs ne sont en fait pas vendus dans le rayon œufs frais mais sont plutôt utilisés pour la production de biscuits et autres produits.



Sait-on combien d’œufs une poule pond ?

Une poule pond environ 6 œufs par semaine. Cela équivaut à 300 œufs par an ! De plus, si vous en accueillez une ou deux chez vous, sachez qu’elles vont diminuer considérablement le poids de votre poubelle et vous donneront de bons œufs.



Petit point sur la conservation des œufs ?

Ne lavez pas et ne frottez pas les œufs car vous détruiriez la pellicule qui protège la coquille et qui participe à leur conservation. Si vous voulez que le jaune reste bien centré, conservez-les la tête en bas et dans une boîte propre. Eloignez-les des aliments aux odeurs fortes, tels que l'oignon ou le fromage (ex le Herve)..

Stockez-les au frais mais pas forcément au frigo car il provoque de la condensation sur la coquille qui permet la prolifération de bactéries.

Les œufs se conservent 1 mois sans problème, voire 1 mois et demi.

Vous pouvez les congeler après les avoir battus et placés dans un sac de plastique.



Ferme de la Clisore - Chambre d'hôtes à la ferme "Du Soir au Matin "

Georges et Bernadette PITTIE - DELFOSSE

Clisore 70 - 4821, Andrimont

087 33 48 09

FB : elevage oeufs-reux poulaillermobile

Points de vente :



La Petite Epicerie

Village 16/e - 4841 Henri-Chapelle

087 78 64 74



Vert2terre

Avenue du centre, 196 (19,72 km) - 4821 Andrimont

0487 25 11 12



Fromagerie du Vieux Moulin

Rue de Herve 169

087 66 00 39



Boulangerie Darcis (sœur de Jean-Philippe)

Rue de Nazareth 2b, 4651 Bolland

087 74 07 96



Clair de Terre

Rue Hovémont, 37 à 4910 Theux

087 53 05 19



Ferme de la Waide - Renkens & Fils SA (pour les pâtes uniquement)

Rue de la Waide 23, 4670 Blégny

0476 91 00 47