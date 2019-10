Les Saveurs de chez nous : des tisanes récoltées du côté de Xhoris

Vous avez certainement déjà consommé une tisane et vous êtes-vous interrogé sur son origine, sur la manière dont les plantes qui la composent sont cultivées, où sont-elles récoltées ? Autant de questions que vous ne vous poserez plus avec les tisanes Millefeuilles d’Audrey Wyns.

Vous voulez dire qu’Audrey prépare des tisanes et des infusions ?

Effectivement car après une formation en permaculture et une autre en herboristerie, elle a décidé de se lancer dans la composition de tisanes avec sa petite entreprise Les Millefeuilles. C’est dans le joli cadre de la région de Ferrières que vous la retrouvez. Pour Audrey qui est agronome et herboriste, c’est un retour aux sources en toute simplicité.

Elle vous propose des tisanes issues d’une production locale de plantes aromatiques et médicinales cultivées selon les principes de la permaculture dans le respect de l’Homme et de la Terre.

Elle assemble des plantes ?

C’est plus que cela car Audrey cultive des plantes aromatiques et condimentaires sur un terrain de 10 ares et c’est à partir de ces plantes qu’elle compose ses tisanes. Mais elle ne se satisfait pas des plantes qu’elle cultive, c’est dans la nature qu’elle récolte aussi des plantes sauvages comme l’aubépine, la bruyère, le bouleau, les orties…

Un fameux travail…

Oui, car après la culture et la récolte il y a le fastidieux travail de l’émondage qui consiste à ôter une par une les feuilles de leur branche avant de passer au séchage. Après tout cela, il s’agit encore de mettre en sachet et de coller les étiquettes. Bref, ses journées sont bien remplies.

Les Millefeuilles, c’est donc des produits 100% naturels et de chez nous

Ce sont des produits artisanaux et locaux réalisés à base de plantes médicinales. La gamme d’Audrey se compose de 8 tisanes !

Elles se présentent sous forme de boîtes cartonnées réutilisables, un moyen de développer le zéro déchet autour du projet.

Est-il intéressant de consommer des tisanes ?

Les tisanes sont consommées par plaisir, pour leur réconfort ou en remède naturel. Riches en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments, elles évitent les carences, renforcent l’organisme et soulagent les petits maux lorsqu’elles sont consommées régulièrement.

Pouvez-vous donner quelques exemples des tisanes d’Audrey ?

La Morphée facilite le sommeil et est indiquée en cas d'hypertension, l'Harmonie est une tisane pour être zen, la Légère permet de drainer l'organisme et d'accompagner les reins dans leur travail d'élimination, la bonne Humeur réchauffe le coeur et l'esprit, la Détox pour les lendemains de veille... Une tisane à consommer sans modération durant les fêtes… Il y a encore la Gourmande, l’Hivernale…

Comment les préparer ?

En infusion ou en décoction : Vous pouvez les boire en infusion lorsque la plante trempe une dizaine de minutes dans l’eau chaude ou en décoction, lorsqu’elle est plongée dans l’eau bouillante pendant trois ou quatre minutes. Une pincée d’herbes suffit pour une tasse.

Deux ou trois tasses par jour permettent de profiter des vertus de cette boisson.

Évitez de sucrer votre tisane, cela peut en atténuer les principes actifs. Vous pouvez tout de même ajouter une cuillère de miel pour apporter une touche de douceur.

Aucune restriction à consommer ces tisanes ?

Les tisanes classiques achetées dans le commerce sont pour la plupart bénéfiques et sans danger. Les tisanes dites médicinales ont des vertus thérapeutiques spécifiques et doivent être consommées avec précaution et avec modération.

Où peut-on retrouver ses tisanes ?

Dans les Point Ferme, dans les magasins bio mais aussi lors des marchés de producteur et dans un avenir proche, Audrey vous proposera de les commander en ligne… Encore un peu de patience.

Audrey Wyns

0495 701 059

wynsaudrey@hotmail.fr

Irène Brône