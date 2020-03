Les Saveurs de chez nous : Des rhums festifs ou astraux ?

Vous aimez partager un petit apéro sympa et vous aimez le rhum ? Les rhums aux arômes naturels des Saveurs de Lucifer (Beyne Heusay) vous séduiront !

C’est un peu par hasard que Luc Dony s’est lancé dans la confection de rhums aromatisés naturellement. Après quelques essais et dégustations, il a créé Les Saveurs de Lucifer d’abord parce qu’il se prénomme Luc et qu’il est fan de la série Lucifer !





Pour en savoir un peu plus à propos de ces rhums ?

Luc part d’un rhum à 26° et pas d’un rhum prestigieux pour ne pas l’abîmer en l’aromatisant. Ensuite, il procède à l’aromatisation de ces rhums avec des produits naturels. A partir de là, il décline plusieurs gammes de produits.



Quels genres de rhums peut-on retrouver chez Lucifer ?

Il y a d’abord les rhums festifs cassis, caramel, ananas, fraise, kiwi… Que vous trouvez en 25, 50 ou 100 cl.

Plus funs encore, Luc vous propose des rhums astraux ! Après plusieurs recherches sur internet, il a pu déterminer les caractères astraux de chaque signe. C’est ainsi que certains sont plus agrumes, d’autres coco… Un cadeau sympa et original à offrir !

Ensuite, il y a le rhum des 4 saisons dans lequel on retrouve des saveurs agrumes, cerises, martini… Et le dernier, est le rhum Tornado composé d’une vingtaine d’arômes car il est issu du mélange des fonds de cuves.



Trouve-t-on d’autres choses chez Lucifer ?

Un produit qui va vous plaire : un chocolat in the bottle qui est un pétillant suivant la méthode champenoise aromatisé au chocolat et noisettes. Et à partir du 1er avril, Luc vous proposera toute une gamme de senteurs.



Cette fois, ce n’est plus à boire…

Effectivement mais comme Luc l’explique, il est également passionné par le monde du parfum et avec l’aide de producteurs d’essence de Grâce, il va vous proposer de découvrir des parfums équivalents mais pas des copies de vos parfums favoris.



En résumé, comment peut-on se procurer tous ces rhums ?

Plusieurs possibilités : vous passez commande par téléphone, par messenger, par mail ou via le site et Luc prépare votre commande. Une fois qu’elle est prête, il vous appelle pour voir si vous préférez passer chez lui ou plutôt être livré à domicile. Mais vous avez encore une autre possibilité : vous organisez une soirée dégustation des rhums festifs et si vous le souhaitez, vous passez commande et vous l’enlevez auprès de votre hôte.

Les Saveurs de Lucifer

https://www.luciferarea.be

Page FB : Luc Ifer

Grand Route 312 (près de lIntermarché) à Beyne Heusay

Tél : 0470 13 18 43