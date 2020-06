Les Saveurs de chez nous : Des fruits et des légumes savoureux et bios en direct du plateau de Herve à la Ferme 3 Point Zéro et un nouveau pave bleu de Stavelot

Julémont : Une micro ferme bio

C’est dans les jolis paysages bocagers du plateau de Herve que Thomas DOMBARD et Anaëlle DORMANS ont installé leur micro-ferme d’un tout nouveau genre et en permaculture : la Ferme 3 Point Zéro.



Pourquoi le 3 Point Zéro ?

Le 3 parce qu’ils respectent les règles essentielles de la permaculture, c’est-à-dire : le respect de la terre, le respect des hommes et la répartition équitable. Tandis que le zéro traduit leur volonté de tendre vers le zéro déchet.



Ces ambassadeurs du bio se sont lancés dans une grande aventure

En fait, il s’agit d’une belle histoire de reconversion : Anaëlle était architecte d’intérieur et Thomas officier à l’armée, tout droit sorti de l’Ecole Royale Militaire. Tous deux étaient attirés par un retour à la nature et sont partis effectuer un stage de permaculture au Canada. Et là, c’est la révélation !



Une fois de retour chez nous, qu’ont-ils fait ?

Convaincus que c’était ça leur projet de vie, tous deux poursuivent leur formation et reprennent des cours du soir. Ils peaufinent leur expérience en tant que bénévoles dans plusieurs exploitations maraîchères bios de la région. En même temps, tous deux recherchent le terrain de leurs rêves et c’est un peu par hasard qu’ils découvrent un ancien champ de maïs à Julémont : c’est le coup de foudre.



Ils ont donc quitté leurs boulots respectifs ?

Effectivement car leur projet est de taille : dès le printemps 2018, les premiers travaux sont lancés et ils plantent 1250 arbres pour constituer une haie vive qui servira de brise-vent pour les cultures, fournira de la matière pour nourrir les sols et apportera aussi de la biodiversité en abritant insectes et oiseaux. Et puis, la permaculture repose sur l’équilibre entre écologie naturelle et tradition mais cela demande pas mal de travail manuel.



Après les arbres, c’est au maraîchage qu’ils se sont attaqués ?

A la Ferme 3.0, vous trouvez tous les légumes courants mais également des petits fruits rouges, des œufs, des produits locaux et de vrac comme des pâtes, des céréales, des fromages, des pains… En fait, il n’y a que les viandes et charcuteries que vous n’y retrouvez pas car comme Thomas me le disait, c’est compliqué car souvent ces viandes bios sont emballées sous-vide et sous plastique, de plus les productions bios et locales peuvent n’être pas suffisantes. En clair, 90% de ce qui est vendu dans leur petit magasin est de production locale. Les 10% restant, c’est par exemple les agrumes ou les bananes.



S’il y a des œufs, c’est aussi qu’ils ont des poules ?

Il y a effectivement de belles poules noires de Herve, une variété locale et souvent oubliée, qui convient bien à la culture biologique. Ces poules seront chargées de fertiliser le terrain, de gambader pour manger les insectes, et leurs œufs sont vendus sur place. Mais en plus des poules, nos deux passionnés élèvent également des moutons de race Shropshire qui vont pâturer l’herbe et par leurs vibrations sur le terrain, ils feront fuir les mulots et campagnols.



Magnifique projet mais ont-ils encore d’autres aventures en vue ?

Dans les tous prochains jours, ils vont lancer leur site internet avec vente en ligne et à ce propos, vous pouvez chaque semaine passer déjà votre commande via la page Fb de la Ferme 3.0 où se trouve la liste des produits disponibles.

Lepetit plus, c’est que si vous habitez dans un rayon 15km autour de la ferme, Thomas vous livre votre commande le dimanche matin si vous souhaitez un bon pain frais pour le petit-déjeuner ou plus tard si vous le souhaitez. (Visé, Dalhem, Soumagne, Mortier, Bolland, Charneux…)

N’oubliez pas que c’est aussi chez eux que vous pouvez enlever vos commandes de Bocaux Locaux.

La Ferme 3 point zéro

Rue thier Nagant à 4650 Julémont

0472 10 87 42

Page Fb : La Ferme 3 point zéro