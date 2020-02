Les Saveurs de chez nous : Des fromages de chèvres de saison à la Chèvrerie des Fous Ronds

On ne le sait pas toujours mais les fromages ont aussi une saisonnalité que bien des petits producteurs respectent. C’est le cas, entre autres, des fromages de chèvres et Amandine Vanderheyden dans sa chèvrerie des Fous Ronds qui nous propose divers produits et même une feta.

Comment Amandine a-t-elle eu l’idée de se lancer dans les fromages de chèvres ?

D’abord, Amandine est née dans une ferme où son papa produit du lait de vaches. Mais notre chevrière n’a pas constitué tout de suite son troupeau, elle a commencé par un cursus d’éducatrice spécialisée mais elle avait bien en tête de mettre en place un projet à la ferme.



J’imagine qu’elle a pensé à une ferme pédagogique ?

Exactement et elle s’est rendue en France, dans les Vosges… Mais là, elle s’est rapidement rendu compte que ce sont plutôt les chèvres qui l’attiraient. Une fois rentrée dans sa magnifique région des Fourons, elle a tout mis en place pour pouvoir accueillir son premier troupeau de chèvres et ensuite fabriquer des fromages car dans les Vosges, elle avait été initiée à la transformation du lait de chèvres en différents produits.



Amandine s’est donc lancée…

Mais pas de suite, elle a souhaité mettre toutes les chances de son côté et monter son projet dans les règles de l’art. Elle s’est donc inscrite à une formation dispensée par DiversiFerm qui est une association (financée par la Région wallonne) qui a pour but d’accompagner les agriculteurs transformateurs et les artisans de l’agroalimentaire dans leurs productions de denrées alimentaires artisanales et la commercialisation via les circuits courts.



Une fois toutes ces armes en main, l’aventure commence

Effectivement et comme Amandine veut respecter tant le bien-être animal que le rythme des saisons, elle ne fabrique ses formages que lorsque ses chèvres ont mis bas. Petite explication : à la chèvrerie des Fous Ronds, Amandine amène le bouc parmi les chèvres entre août et novembre. Lorsqu’il accomplit sa mission, les chèvres mettent bas 5 mois plus tard. Ce qui veut dire que la production de lait reprend petit à petit à partir de janvier février. Mais attention, Amandine tient à ce que ses chevreaux se nourrissent au lait maternel, c’est pour cette raison qu’elle ne transforme pas tout le lait de chèvres mais qu’elle en laisse pour les petits.



On peut donc dire que dès le printemps, les fromages de chèvres sont de retour ?

Oui et ils seront parfaits du printemps à l’automne. Vous allez me dire que l’on trouve des fromages de chèvres toute l’année surtout dans la grande distribution. Pour cela, soit l’éleveur joue avec les cycles de lactation en constituant un troupeau d’hiver et un troupeau d’été, ou il déclenche des cycles artificiellement avec des hormones. Autrement dit, sans ces types d’interventions on n’aurait pas de chèvre frais en hiver… En même temps, il y a bien d’autres fromages à déguster en hiver !



Quels types de fromages peut-on retrouver à la chèvrerie des Fous Ronds ?

Amandine fabrique évidemment des fromages de chèvres frais qu’elle aromatise de différentes façons au miel, aux noix, aux herbes… Ensuite elle vous propose un fleuri de type brie, un cendré, une tomme qui est affinée 4 à 5 mois, des yaourts et de la feta ! Bientôt vous pourrez même déguster un fromage type gouda mais de chèvre qui sera affiné durant 3 mois et sera moins sec qu’une tomme.



Un petit mot de la feta ?

La véritable feta ne peut être fabriquée qu’en Grèce. En 2002, la Commission européenne a délivré une AOP. Les différents types de fromage " Féta " ne peuvent donc plus revendiquer ce titre si elle est fabriquée hors Grèce et doit être élaborée avec 70% de lait de brebis et 30% de lait de chèvre. Toutefois, le fromage de chèvre type feta d’Amandine agrémente agréablement vos salades, tartes salées, omelettes… Et permet 1000 gourmandises !



Combien de temps peut-on conserver un fromage de chèvre ?

Quelques jours pour les fromages frais sinon ils commenceront à s’affiner mais pour ce qui est des autres tommes, gouda, cendré… Cela peut aller jusqu’à 3 semaines de conservation.



Dernière chose, où peut-on retrouver ces délices ?

Tout d’abord à la Chèvrerie des Fous Ronds car Amandine a aménagé un distributeur devant la ferme et vous y trouverez aussi un délicieux beurre au lait cru que son papa fabrique avec le lait de ses vaches. Ensuite, ses fromages sont en vente Au Coin du Pub, une fromagerie à Hombourg (Centre 16 – 087 46 26 59), à la boucherie les Amarelles de Montzen (rue du château de Graaf, 86 – 0473/56.65.19), à La Petite Epicerie à Henrichapelle (Village 16/e – 087 78 64 74) et à la Panetière Provençale à Juprelle (chaussée de Tongres 419/A – 04 278 18 16) ainsi que dans différents restaurants. Petit détail : avec le petit-lait issu de la fabrication de son beurre, le papa d’Amandine fabrique également une maquée au babeurre.

Chèvrerie des Fous Ronds

Mostert 23

Teuven (Fourons)

0497 64 47 33

Irène Brône – Saveurs de Chez Nous