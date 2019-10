Les Saveurs de chez Nous : des douceurs bios à profusion

Il y a quelques années, nous avions découvert Antonio Meneghin au travers de ses guimauves artisanales sucrées et salées. Le temps passant, il a agrandi le choix de ses douceurs et nous propose toute une gamme de gourmandises labellisées bio et pour certaines d’entre elles il propose également des produits sans gluten.

Rappelez-nous, Tony a toujours été passionné de cuisine ?

Passionné depuis son plus jeune âge de cuisine et de gastronomie en général, dans un premier temps il s’est inscrit dans un cursus de cuisinier et la suite il consacre sa carrière à sa passion.

Aujourd’hui, son monde c’est la confiserie artisanale bio car il a obtenu sa certification en 2015.

Tout cela ne s’est pas fait tout seul

Il y a d’abord le choix du bon produit de base, ensuite la réalisation et la recherche du bon équilibre entre texture et saveur mais surtout il y a le respect de la qualité de fabrication qui occupe chaque seconde les pensées de Tony afin de vous donner et de vous faire partager le meilleur de ses réalisations.

Une fois le produit confectionné, notre confiseur attache également beaucoup d’importance aux emballages qu’il veut responsables certifiés FSC (Conseil de Soutien de la Forêt) ce label environnemental, a pour but d’assurer que la production de bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts. Ajoutons encore que notre homme choisit des matières premières certifiées équitables, l’utilisation d’énergie verte pour la production, une politique zéro déchets et bien sûr une certification Bio par un organisme agrée.

Ce sont des confiseries saines ?

Ces douceurs sont donc bios, saines, sans conservateur, sans gluten, le tout fait de A à Z dans son atelier. Si vous cherchez des produits de confiserie artisanale comme la guimauve, des barres chocolatées, des pâtes à tartiner, des marmelades d’agrumes, des orangettes, citronettes, gingembrettes, des biscuits sans gluten, des revisites de produits connus comme le “mélo cake”, le bounty ou le snickers, alors vous êtes au bon endroit.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de la production d’Antonio Meneghin ?

Commençons par le début et ses fameuses guimauves aériennes tel un nuage de douceur, aromatisée avec de vrais fruits biologiques ou arôme naturel. Elles sont confectionnées sans colorant, sans blanc d’œuf, sans conservateur, sans gluten. Vous la trouvez en version nature mais aussi enrobée de chocolat ce qui procure une sensation agréable à la dégustation.

Et puis, il y a les barres chocolatées…

Avec la Kakoko… la barre chocolatée par excellence ! Une revisite du " Bounty " à la façon de Tony. Elle est respectueuse de la nature, saine, équilibrée et Végan

La Kawète, une barre chocolat au lait gourmande à souhait comme une revisite du " snickers " avec cacahuète, praliné cacahuète, caramel beurre salé, ganache onctueuse… le tout dans un chocolat au lait 37%.

Et puis vous avez la barre Kisstache, une barre chocolatée signature par Tony Meneghin.

Une coque en chocolat blanc pure origine République Dominicaine vanillée avec de vrais bâtons de vanille, une ganache chocolat noir pure origine Sao Tomé et un praliné pistache de Sicile maison.

Un produit d’exception pour les gourmands.

Nous n’en pouvons déjà plus…

Ce n’est pas terminé, il y a encore les dômes au chocolat blanc 32%, lait 37% ou noir 61%. A l’intérieur vous trouvez une guimauve moelleuse à souhait, un caramel beurre salé le tout refermé par un biscuit sablé sans gluten.

Et puis, il y a toute la gamme des pâtes à tartiner et confitures.

Les pâtes à tartiner sont confectionnées sur base de caramel beurre salé : Nature, au chocolat noir, au chocolat au lait, au spéculoos (sans gluten) et praliné.

Les " confitures " sur base de chocolat comme la poire/chocolat noir, banane/chocolat noir ; la star agrumes confits et chocolat noir.

Tandis que dans les confitures vous voyagez au fil des saisons avec seulement 30% de sucre par kg de fruits. Vous avez ainsi : Orange/spéculoos, orange/cerises confites, clémentine/cardamome, banane/agrumes, poire/gingembre…

Pour en finir avec les fruits enrobés : orangette, citronette, gingembrette. Les fruits sont achetés frais, nettoyés puis confits dans l’atelier de Tony.

Il y a encore les biscuits…

Et avant cela, comme chez Antonio on ne jette rien, on récupère et on recycle, les pulpes sont utilisées pour les marmelades et les écorces trop petites sont utilisées pour la pâte agrumes confits et chocolat.

Pour ce qui est Les biscuits sans gluten vous trouvez le craquelé citron à l’ancienne, craquelé orange à l’ancienne et les rochers coco.

Un dernier point, où peut-on retrouver toutes ces gourmandises ?

Sur le site d’Antonio Menghin vous avez toutes les adresses des différents endroits où se vendent ses produits près de chez vous. https://www.guimauve.be/

Jeanne-Marie Procureur

Commande, suivi, relation clientèle (fr/nl/en)

0474.53.41.03

Tony Meneghin

0496.55.71.61

24, Vieille Foulerie B-4671 Saive