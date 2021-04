Les Saveurs de chez Nous : des douceurs à partager avec un nougat de chez nous et des pâtes à tartiner gastronomiques.

Lorsqu’on parle nougat, on pense souvent à Montélimar dans la Drôme. Cette confiserie doit une partie de son existence à la culture de l'amandier et à l'élevage des abeilles dans cette région. Néanmoins, chez nous aussi quelques petits producteurs se sont lancés dans la confection de cette gourmandise. C’est le cas des Gourmandises de l’Artisan qui confectionnent des nougats depuis 4 générations et ce de manière tout à fait traditionnelle.

Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du neuf !

. © Les Gourmandises de l’Artisan Effectivement car Valérie et son associé viennent d’ouvrir un showroom à Grivegnée où chacun peut aller effectuer ses achats gourmands car auparavant, ils étaient principalement tournés vers les professionnels de l’Horeca. C’est là que vous pourrez trouver leur nougat tendre et savoureux composé d’amandes et Valérie me confiait que si vous préférez le nougat plus croquant, il suffit de le placer un peu au frigo.

Si le nougat est leur produit phare, ils proposent aussi d’autres douceurs

. © Les Gourmandises de l’Artisan Après le nougat composé d’amandes et confectionné de façon artisanale et décliné en différentes saveurs (chocolat, gingembre, cookies, orange…), les Gourmandises de l’Artisan vous proposent également des guimauves tendres et onctueuses vous donnent l’illusion de déguster un nuage de douceur déclinées en différents parfums ensuite, il y a aussi leur caramel au beurre salé (comme en Normandie) qui vous est proposé en cubes ou en version tartinable.

Un bon caramel, c’est tellement régressif…

. © Les Gourmandises de l’Artisan Là encore Valérie me disait qu’elle confectionnait un poulet au caramel recouvert de graines de sésame… Une recette à tomber ! Un autre produit régressif mais tellement galvaudé : la pâte de fruits. Ici, vous ne serez pas déçu car les pâtes de fruits sont composées de purée de fruits ce qui vous garantit une explosion de saveurs. Vous en avez à l’abricot, ananas, cassis, framboise, orange, passion et poire. Ajoutez encore à toutes ces productions artisanales les chouchous et les produits chocolatés…

Un vaste choix…

. © Les Gourmandises de l'Artisan Il faut le rappeler : tout est confectionné de manière artisanale à partir de produits de base de grande qualité avec un vrai savoir-faire unique de plusieurs générations pour des recettes traditionnelles qui ont fait leurs preuves.

Détail pratique : où trouve-t-on ces délices ?

. © Westend61 D’abord dans le vaste showroom qui respecte toutes les règles de sécurité et puis, si vous n’habitez pas en région liégeoise, vous pouvez aussi passer votre commande en ligne et tout vous sera livré à la maison pour votre plus grand bonheur.



Les Gourmandises De l'Artisan SRL Rue Jules Cralle, 50 (près de l’église de Grivegnée) 4030 Grivegnée 0499 39 39 16 Fb : Les gourmandises de l'artisan Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00.

Découvrons désormais les douceurs chocolatées de Millésime Chocolat.

Rappelons en quelques mots que Millésime Chocolat est une manufacture belge artisanale de chocolat bio Bean to Bar, soit de la fève à la tablette. Chaque produit est issu d’un terroir, d’une zone géographique bien précise, ce qui donne un chocolat millésimé et donc produit en quantité limitée. Avec Millésime Chocolat on peut faire une analogie avec le vin pour mettre en valeur les caractéristiques des différentes récoltes et régions. Ajoutons encore que l’ensemble de leurs productions est certifié bio.

Petit rappel des différents produits de Millésime Chocolat

. © Millésime Chocolat Commençons peut-être par les tablettes de chocolat pleines " origine " qui varient évidemment dans le temps et qui vous permettent de découvrir des saveurs étonnantes. Ensuite il y a les tablettes de chocolat gourmandes aux multiples inserts : nougatine, pistaches, amandes, caramel beurre salé, praliné… Les carrés de chocolat d’origine et les carrés de chocolat aux fruits secs. Et les douceurs comme des truffes, des pralines et des orangettes.

Et si nous en parlons aujourd’hui, c’est qu’il y a encore du nouveau…

. © Millésime Chocolat Avec une toute nouvelle gamme de pâtes à tartiner prestigieuses qui est née de la demande des amateurs des chocolats Millésime et donc déclinée toujours en version bio autant en chocolat noir, lait que blanc. C’est ainsi que vous aurez du Madagascar lait – Noisettes Caramel, du Haïti lait – Noisettes et Coco, du Pérou lait – Crunchy Noisettes, de l’Equateur blanc – Spéculoos, du Madagascar lait – Noisettes et enfin du Guatemala Noir – Noisettes.

Chacun peut y trouver son choix !

. © Millésime Chocolat D’autres surprises arriveront aussi bientôt pour toutes celles et ceux qui adorent pâtisser ! Quant aux endroits où l’on retrouve ces produits, ce sont les magasins bios, les épiceries fines et aussi par le shop en ligne pour que tout le monde puisse en profiter. Millésime Chocolat Rue Cockerill 40, 4100 Seraing Téléphone : 0486 23 33 83 Page Fb : Millésime Chocolat