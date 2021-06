Les Saveurs de chez nous : découvrez les Fruits des pentes de Haccourt

. © Fraises des Pentes de Haccourt

Les groseilles rouges seront aussi au menu comme les cerises qui arriveront dans 3 semaines environ mais comme le rappelle Alain, la météo n’a pas été clémente et de nombreuses cerises sont tombées à cause de la grêle et du mauvais temps. Il en sera de même pour les prunes qui ont subi un mauvais coup de gel et qui donc seront présentes en faible quantité.