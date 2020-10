Les saveurs de chez nous : De bonnes gaufres artisanales comme à la maison !

Sur la page Fb des Gaufres de Tom, vous retrouvez une grande partie des magasins et même stations essence qui revendent ces gaufres artisanales. En règle générale, vous les retrouvez dans les magasins Carrefour, Delhaize, Intermarché… Bref, près de chez vous il y a toujours un lieu où les retrouver.

Rassurez-vous, vous allez pouvoir en acheter pour plusieurs jours et les garder à la maison car les gaufres au sucre se conservent maximum 3 semaines, les molles durant 8 semaines et les gaufres recouvertes de chocolat se gardent environ 10 semaines. Toutefois, comme Nathalie, le précise les magasins revendeurs sont achalandés régulièrement de produits frais. Comment peut-on se procurer ces douceurs ?

Pour ces produits artisanaux, Les Gaufres de Tom souhaitent proposer des prix concurrentiels même s’ils sont conscients qu’ils ne peuvent pas brader leurs gaufres et arriver aux prix des produits d’entrée de gamme.

De bons et sains produits car Nathalie et son papa n’utilisent pas de conservateurs, additifs ou colorants mais rien de que bons produits simples.

Voilà de quoi proposer de bons encas aux enfants et adultes ?

L’incontournable gaufre de Liège en version nature ou cannelle recouvertes de chocolat ou pas. Ensuite, il y a aussi des gaufres molles, type 4/4 en version nature plongées dans le chocolat (ou pas), en forme de cœur ou plutôt rectangulaires. Et enfin, Nathalie vous fait aussi découvrir ses gaufres au spéculoos (avec chocolat ou nature) : une vraie découverte gourmande !

Le hasard fait parfois bien les choses car après avoir travaillé quelques mois à la maison, ils ont l’occasion de reprendre une entreprise artisanale de gaufres dans les Hauts-Sarts à Herstal. L’endroit est idéal pour y développer leur activité et leurs recettes de tradition.

Ces gaufres artisanales sont nées d’une belle histoire de famille. Au départ, il y a Bernard qui est un boulanger-pâtissier artisan. Après de nombreuses années passées dans son atelier, il remet ses affaires mais il s’ennuie. C’est alors qu’en 2018, il se lance dans un nouveau défi avec son épouse et sa fille Nathalie. C’est ainsi que naissent les Gaufres de Tom.

La légende nous raconte que la gaufre de Liège a été inventée au 18e siècle par le cuisinier du Prince de Liège. Le prince lui a demandé d’imaginer une pâtisserie à base de gros morceaux de sucre perlé et le cuisinier tente la cuisson d’une pâtisserie type brioche dans un gaufrier avec du sucre perlé mélangé à la pâte. Inutile de dire que le parfum de vanille dégagé lors de la cuisson ravit le prince et cette recette de gaufre entre dans les traditions culinaires de la région de Liège avant de s’étendre rapidement dans tout le royaume avant de passer nos frontières.

Qui n’a jamais goûté une gaufre de Liège ? Or dans ce rayon, comme dans d’autres, il y a une énorme différence de goût et de qualité entre les gaufres artisanales et les industrielles parmi lesquelles on retrouve aussi des produits tout à fait corrects.

Du nouveau au rayon Fairebel avec des pommes et des poires !

A pear balancing on an apple - © Jenny Dettrick - Getty Images

Petit rappel, c’est en 2009, dans le sillage de la terrible crise du lait que la société coopérative Faircoop, gestionnaire de la marque équitable Fairebel propose sa gamme toujours plus variée de produits laitiers et s’engage dans la lutte pour une rémunération équitable des exploitants agricoles et la reprise en mains de la destinée de leurs productions !

Dès la fin de ce mois (au plus tard), vous allez retrouver dans les grandes surfaces des pommes et des poires produites par un trentaine de fruiticulteurs belges. Vous pourrez savourer ces fruits équitables et bien de chez nous plutôt que ces fruits qui nous arrivent de l’autre bout du monde !

Irène Brône – Saveurs de Chez Nous