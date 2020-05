Les Saveurs de chez nous : A Ville-en-Hesbaye (Braives), un couple de maraîchers vient d'ouvrir une épicerie de produits locaux

C’est dans un joli coin de Hesbaye, près de Braives que nous partons aujourd’hui. C’est là que Marie-Laure et Thomas nous font découvrir leurs cultures maraîchères et leur épicerie dans laquelle ils regroupent les productions locales.

C’est un nouveau projet ?

Oui et non… En fait, Thomas travaille en maraîchage depuis près de 6 ans mais depuis peu, il vient de s’installer à Ville-en-Hesbaye avec en tête un chouette projet. Il y a d’abord la production maraîchère diversifiée et écologique puis le projet de verger de variétés anciennes en pommes, poires, prunes, cerises mais aussi de châtaignes, noisettes… Et d’un poulailler d’une cinquantaine de poules pour proposer de bons œufs frais à leurs clients. Et enfin, il y a la vente en circuits-courts dans l’épicerie qu’ils terminent d’aménager car la crise du Covid a un peu bousculé les choses.



Qu’est-ce que cela veut dire ?

Au départ Marie-Laure et Thomas faisaient les marchés et du jour au lendemain, ils ont dû interrompre cette activité et ils ont donné rendez-vous à leurs clients dans leur épicerie qui devait ouvrir en juin.

Ce chouette projet porte le joli nom de Tairreau… Tout un programme.



Est-ce que les produits proposés sont bios ?

Comme Thomas l’explique, il travaille selon les règles du maraîchage bio mais n’a pas le label. En clair, il n’utilise aucun produit chimique ! Pour ce qui est du réseau des producteurs locaux avec lesquels il travaille, Mathieu précise que beaucoup sont bios mais pas tous. Ce qui est certain c’est que tous les produits sont le résultat d’un travail de grande qualité par des femmes et des hommes qui respectent les règles de l’art et de l’éthique. A partir du mois de juin, vous allez d’ailleurs y retrouver des produits en vrac de chez Ethiquable.



J’imagine que Marie-Laure et Thomas sont respectueux de leur environnement ?

Ils travaillent effectivement à la conservation et restauration de l'environnement. Leurs productions se font exclusivement à partir de graines et de semis effectués sous serre et non par l’achat de plants. Ils utilisent des énergies renouvelables et chauffent leur serre à partir de fumier. Ajoutez à cela une gestion raisonnée de l'eau, une optimisation des déplacements et la construction de leur hangar bioclimatique avec des ballots de paille… Vous l’aurez compris, nos amis sont très impliqués dans le développement durable.



Et si j’ai envie d’aller me fournir chez eux, comment faire ?

C’est simple : vous pouvez vous rendre sur place le mercredi de 15 à 18.30 et le samedi de 14 à 18h. Mais vous pouvez également passer commande sur leur site : www.sweethome.be (sans inscription).

Vous pouvez venir retirer votre commande sur le point de vente au champ en choisissant "Velupont". Chaque samedi, des livraisons sont effectuées sur la commune de Braives ainsi que sur Vieux-Waleffe, Marneffe et Héron via des groupements d’achats. Si vous souhaitez être livré(e) dans votre village, contactez-nous par mail sur tairreau@gmail.com afin d'obtenir toutes les informations et choisissez le point de vente qui vous concerne sur le site de commande.

Pour les commandes du mercredi : l'offre est en ligne jusqu'à lundi 22h et pour celles du samedi: l'offre est en ligne jusqu’à mercredi 22h.



Quels types de produits peut-on retrouver à l’épicerie ?

En plus des fruits et légumes, vous trouverez :

- Les pains de Pains et d'Hélices http://painsdhelices.be/ (sur commande uniquement)

- Les chocos et confitures de La framboise et le goji -les délices d'Angélique- goji belge

- Les oeufs de chez Jean-pierre Hermal (quantité très limitée - sur commande uniquement)

- Les savons de Brin de causette, savonnerie artisanale

- Les fraises de la Ferme bio du Val Notre-Dame

- Les produits d'entretien de Lehérissonvert - Produits d'entretien écologique

- Les fromages de Les Saveurs du Pays de Marche

Tairreau

10 rue de Velupont à 4260 Ville-en-Hesbaye

0498 63 87 72

Ouvert le mercredi de 15h à 18h et samedi de 14h à 18h

Site de commande en ligne www.sweethome.be

Page FB : TAirrEau