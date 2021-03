Les règles d’or pour accueillir des poules au jardin

Accueillir des poules dans son jardin attire de plus en plus de citadins qui sont désireux d’une part de manger des œufs sains issus de leur propre production et d’autre part de réduire leurs quantités de déchets organiques puisque les poules sont omnivores et se régalent de vos restes de cuisine que vous ne devrez plus jeter dans votre poubelle.

Accueillir des poules au jardin est à la portée de tous mais est une activité qui ne s’improvise pas car les poules sont avant tout des animaux dont il faut prendre soin pour qu’elles se sentent bien chez vous.