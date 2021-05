Les Pieds Verts à Lierneux : un jardin potager qui produit des plants à repiquer pour vos jardins

Vous possédez un petit jardin, un bac de culture ou vous aimez les bons légumes de saison ? Alors les Pieds Verts ont ce qu’il vous faut que ce soit sous forme de plants ou de légumes à consommer.

En route pour Lierneux…

. © Les Pieds Verts Et plus précisément pour Amcômont, petit Hameau situé dans la jolie commune de Lierneux, dans les Ardennes, 450 m d’altitude et ça a son importance car la semaine dernière il y a encore eu des gelées jusqu’à -8 et les légumes sont parfois frileux. C’est dans ce cadre exceptionnel, que se situe le jardin-potager des Pieds Verts surplombant la vallée qui offre une vue dégagée sur les villages, prairies et forêts environnantes. Bref, un cadre idyllique !

Un jardin potager qui produit des plants à repiquer

Exactement, mais pas n’importe quelles variétés car toutes sont résistantes sous nos latitudes et de plus, elles biologiques. Si cette activité a débuté en 2013, dès 2015 vous y trouvez aussi des légumes frais et de saison issus de leur production.

Qui se cache derrière Les Pieds Verts ?

Fanny Rion, une mordue du jardin qui a travaillé comme éducatrice dans des potagers sociaux avant de se lancer dans ce projet. Celle qui organise, sème, plante, soigne, récolte et papote avec les planteurs/mangeurs. Quand elle est au jardin, le temps s’arrête… Même si toutes ses journées sont trop courtes car entre les jeunes plants à chouchouter et ses 4 loulous, le temps passe souvent trop vite. Heureusement, elle peut compter sur Bas, qui refait les buttes au printemps, amène le fumier, construit des tables de cultures… Bref, à eux deux Les Pieds Verts ne cessent de grandir.

Quelle est la particularité de leur production de plants ?

. © Les Pieds Verts Ils cultivent dans le plus grand respect du vivant, c’est-à-dire en bio et en développant des techniques de productions simples, artisanales, respectueuses de l’environnement. Mais le plus inattendu dans leur production, ce sont les variétés qu’ils proposent. Ainsi, vous trouvez des plants précoces comme d’autres plus tardifs avec chaque fois ce souci d’être adapté à notre climat et surtout, ce sont des plants non hybrides et donc reproductibles !

Et donc des plants plus résistants aux maladies…

. © Les Pieds Verts Exactement car ces plants s’acclimatent facilement aux conditions réelles des jardins et les variétés produites présentent aussi plus d’intérêt sur le plan gustatif que les variétés standardisées. Et ce n’est pas tout, Fanny vous propose également des vignes de raisin de table, bleu, blanc ou rosé de variétés rares et résistantes que vous pourrez cultiver avec un chouette pourcentage de production.

Pour ce qui est des légumes de leur production

. © Les Pieds Verts Vous les retrouvez tout au long de l’année sur le marché de Vielsalm et du mois d’août à décembre directement chez eux. Mais je vous en parle aujourd’hui, c’est parce que samedi (8 mai) marque le début de la vente des plants de tomates, concombres, salades, choux, piments… En effet, du samedi 8 mai au mercredi 16 juin, tous les mercredis, vendredis et samedis, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h00 vous pourrez vous rendre sur place pour choisir les plants que vous allez mettre au jardin. Chez Fanny, il n’est pas rare de rencontrer d’autres passionnés avec qui échanger des conseils, des astuces… Bref, Fanny cultive aussi l’art de la rencontre ! Les Pieds Verts Ancômont 8 à Lierneux 0498 73 31 45 Page Fb : Fanny Rion