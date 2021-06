Les orties, un allié précieux pour un jardin zéro déchet

Avoir des poules, c’est tendance et c’est tant mieux ! Écrasez vos orties. Mélangez-les ensuite avec la nourriture de vos poules et vous verrez que la ponte n’en sera que plus stimulée ! Prévoyez d’inviter les voisins pour une belle omelette, pour écouler vos œufs !

3. Les orties sont nécessaires pour continuer à pouvoir admirer les papillons

L’ortie représente un moyen sûr d’attirer plusieurs espèces de papillons. Une dizaine de chenilles dépendent exclusivement de l’ortie comme plante hôte pour leur survie. Et les papillons, en dehors de nous faire rêver, jouent un rôle majeur dans les écosystèmes.

Ils sont indispensables en tant qu’agents pollinisateurs pour la reproduction des plantes, des fruits et légumes.

4. Sous forme de macération, l’ortie est un allié naturel précieux pour votre potager

La macération sera très efficace contre les pucerons ou les acariens au potager. C’est aussi un engrais naturel efficace et un activateur de compost également. Donc avec les orties, pas de produits toxiques et pas d’emballage et de plus, c’est gratuit !

C’est donc une plante miracle et très utile. Alors, laissons-la pousser à certains endroits si cela est possible. Vous donnerez un coup de main à la biodiversité, et elle en a besoin !

