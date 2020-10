Les lingettes jetables, un désastre environnemental

Depuis cette crise sanitaire du Coronavirus, nombreuses sont les personnes qui utilisent des lingettes jetables pour nettoyer et désinfecter des surfaces lavables qui sont susceptibles d’être en contact avec le Coronavirus. Penser que ces lingettes jetables vont tuer le virus est une fausse bonne idée d’un point de vue sanitaire mais surtout une catastrophe d’un point de vue environnementale.



D’un point de vue sanitaire et selon Test Achats, la plupart des lingettes détergentes (ne comprenant ni eau de javel, ni alcool) sont tout à fait inutiles pour contrer la propagation du Coronavirus puisqu’elles ont un pouvoir bactéricide et non virucide.



A cela, on peut ajouter que ces lingettes jetables contiennent des éléments chimiques indésirables, des parfums et des conservateurs allergènes qui sont potentiellement nocifs pour notre santé.



D’un point de vue environnemental, ces lingettes jetables sont une catastrophe car elles viennent grossir considérablement nos poubelles non recyclables pour autant qu’elles soient jetées dans la poubelle de déchets ménagers résiduel, ce qui malheureusement n’est pas toujours le cas.



On observe que ces lingettes jetables se retrouvent très souvent dans les canalisations, les fosses septiques, les stations d’épuration et même dans la nature. Ce geste de jeter les lingettes à usage unique dans le WC vient du fait que certaines lingettes sont selon le fabricant " biodégradables " mais ce n’est jamais entièrement le cas. En plus de fibres de cellulose, toutes les lingettes contiennent des fibres synthétiques qui, elles, ne se désagrègent pas et finissent par boucher des canalisations voire poser de gros problèmes dans les stations d’épuration.



Donc, on peut dire que ces lingettes jetables sont à bannir de la maison parce qu’elles sont polluantes et n’ont aucune utilité contre le Coronavirus.



Pour nettoyer, utilisez plutôt un détergent écologique qui sera très efficace pour désinfecter par exemple votre plan de travail, vos carrelages ou vos sanitaires.



Mieux encore, fabriquez vous-même votre nettoyant multi-usage en mélangeant de l’eau, du savon noir (ou du savon écologique) et du bicarbonate de soude. Consultez cette recette sur le site d’éco conso : Recette pour faire son nettoyant multi-usage naturel.