Les labels de la seconde main

La recup est à la mode est c’est tant mieux parce qu'acheter en seconde main c'est moins cher, c’est meilleur pour l'environnement mais c’est aussi une réelle plus-value sociale car le réemploi permet à des personnes moins favorisées d’acquérir des biens qu’elles ne pourraient acheter neufs.

Par contre, l'un des arguments avancés par celles et ceux qui n'achètent pas en seconde main, c'est la durée de vie limitée de ces objets remis sur le marché. Pour encourager les plus sceptiques à franchir le cap, certains magasins d'économie sociale affichent un label de qualité pour garantir cette durée de vie et donc la qualité de ces objets.