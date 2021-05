Les insectes pollinisateurs, essentiels pour la reproduction des plantes

Les insectes vont butiner les fleurs pour se nourrir du nectar qui se trouve au fond de la corolle de la fleur. Ils se frottent ainsi contre les étamines remplies de pollen. Les grains se collent à leurs petits poils. Ils disséminent ainsi des graines de pollen d’une fleur à l’autre. Grâce aux insectes pollinisateurs, les fleurs sont ainsi fécondées et pourront devenir des fruits, puis des graines qui donneront de nouvelles fleurs, etc : c’est la pollinisation .

. © Cavan Images

Les insecticides se retrouvent dans le pollen et le nectar, et empoissonnent les insectes pollinisateurs. Avec l’agriculture intensive, l’augmentation des nouvelles constructions, nous détruisons des haies, supprimons des arbres, et éliminons les fleurs sauvages. Par conséquent, les insectes pollinisateurs ne trouvent plus les fleurs diversifiées dont elles ont besoin pour se nourrir, ce qui les affaiblit petit à petit.

Exactement 80% des fleurs ont besoin des insectes pour se reproduire et créer des graines. Sans les insectes pollinisateurs, la plupart des fruits et des légumes disparaîtraient de nos assiettes