Les feuilles mortes, une ressource pour votre jardin

Nous sommes en automne, les feuilles tombent des arbres et recouvrent le sol de votre jardin. Que faire avec ces feuilles ? Surtout ne les amenez pas au recyparc, elles vont vous servir comme ressources au jardin :

1. Laissez - les sur place

Les feuilles mortes doivent-elles forcément se ramasser à la pelle ? Non ! Le plus simple est de les laisser sur place, leur décomposition apportera des matières nutritives très intéressantes pour les végétaux.



2. Ramassez-les à la tondeuse

Si vous avez beaucoup de feuilles qui risquent d’étouffer votre gazon, passez tout simplement la tondeuse . Si c’est une tondeuse mulcheuse, les matières retourneront directement fertiliser votre gazon. Si c’est une tondeuse traditionnelle, les feuilles ainsi déchiquetées intégreront

facilement votre compost.



3. Stockez-les pour équilibrer votre compost

Vous pouvez aussi les stocker entières comme réserve de matière carbonée pour votre compost.



4. Utilisez-les pour couvrir le potager

Elles feront aussi une excellente couverture pour le potager et les zones sans couverture végétale. Cela permettra ainsi de protéger la terre des intempéries et aussi aux micro-organismes de continuer à passer l’hiver.



5.Utilisez-les comme paillis au pied des arbres

Enfin, les feuilles mortes font des merveilles comme paillage : on les laisse en place au pied des arbres. Pour les feuilles épaisses (châtaignier, chêne, magnolia, laurier, lierre…) ou pour les laisser sur la pelouse : on les broie préalablement et finement à l’aide d’une tondeuse mulcheuse.



