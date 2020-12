Les fêtes de fin d’année, une occasion pour bien trier ses emballages en verre

Aujourd’hui, nous allons faire un petit rappel des consignes de tri pour les bouteilles et flacons en verre. La période des fêtes de fin d’année est une période où on va ouvrir un peu plus de bonnes bouteilles pour l’apéro ou pour accompagner un bon repas mais après avoir bien trinqué, il va falloir bien trier ces bouteilles pour qu’elles puissent être recyclées en de nouvelles bouteilles.

Le verre a la particularité d’être un matériau recyclable à l’infini. Mais pour qu’il le soit, il doit être le plus pure possible et seul un bon tri effectué au moment où on jette la bouteille dans la bulle peut le permettre.

Pour vous aider à bien trier ces déchets en verre, rappelons quelques consignes de tri :

Le verre blanc transparent dans la bulle blanche et le verre coloré transparent dans la bulle verte. Ça, c’est la première règle à respecter. Mais ce n’est pas tout !

Déposez les bouteilles, flacons et bocaux entièrement vides et sans leur couvercle, capsule ou bouchon.

Si votre bouteille n’est pas transparente (opaque), c’est qu’elle n’est pas faite de verre et donc elle n’est pas autorisée dans la bulle à verre (ex : les bouteilles en terre cuite).

Les plats en pyrex résistant à la chaleur sont également interdits dans la bulle à verre parce que les plats pour le four sont, par définition, résistants à la chaleur : ils ne fondent donc pas à la même température que les bouteilles et flacons en verre et perturbent le processus de recyclage.

D’autres conseils ?

Respectez le silence des habitants en déposant vos bouteilles et bocaux en verre la journée, ni trop tôt, ni trop tard.

Si vous deviez être confronté à une bulle à verre pleine, ne gâchez pas tout en abandonnant vos déchets à ses pieds. Faites un petit effort en portant vos bouteilles dans une autre bulle à verre ou revenez plus tard.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur www.intradel.be