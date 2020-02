Les carnavals dans notre région

Sortez vos plus beaux déguisements et confettis. Le compte à rebours des carnavals liégeois a commencé ! Ce week-end où que vous soyez dans la province, il y en a pour tous les goûts. Si vous n’êtes pas trop branché costumes et cotillons, on a ce qu’il vous faut.

On commence ce jeudi 20 février par l’Est de la province à Bassenge dès 14 heures a lieu le carnaval de rues suivi à 22 heures d’une soirée carnavalesque au Canotier animée par Events. Même jour mais pas le même endroit, a lieu le cortège du jeudi des femmes. Celui-ci s’arrêtera dans les divers commerces locaux et la réception a lieu au Centre Culturel de Welkenraedt avec une après-midi dansante dès 14 heures.

Ce vendredi 21 février a lieu la huitième édition du Festival du rire de Herve. Le Caval’rire s’inscrit dans les festivités de la Cavalcade de Herve. La demi-finale du concours d’humour se passe à 20 heures à l’Espace Georges-Dechamps. En première partie, vous aurez droit aux cinq finalistes en lice pour la demi-finale et ensuite le spectacle de Pierre Theunis. Si vous voulez y participer, les réservations sont obligatoires sur la page Facebook Cavalrire.