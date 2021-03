"Les Blondinettes", un concept de vêtements et de bijoux made in Spa

On le sait, les vêtements et les bijoux c’est une histoire sans fin… La mode fait partie intégrante de nos vies et comme on dit toujours, on en n’a jamais assez. Et oui, le dressing est sans cesse trop petit pour tout caser.

Laure, à l’origine du concept les " Blondinettes " est elle aussi passionnée de mode et à l’affût des dernières tendances…

Les valeurs de la marque

Découvrez les bijoux du concept "Les Blondinettes" © Eponine Bertemes Les Blondinettes c’est une marque 100% belge née en 2016 qui propose des vêtements mais aussi et surtout des accessoires. Tous les bijoux sont imaginés et dessinés à Spa par Laure, créatrice du concept et ils sont confectionnés sur place également par une équipe motivée et passionnée. (Et puis les Blondinettes respectent aussi des valeurs qui leur sont chères comme une production éthique qui privilégie un circuit court). Autrement dit, une marque dans l’air du temps qui met tout en œuvre pour proposer des collections qui plaisent à toutes et qui combinent originalité, tendance et style.

Les nouveautés de la collection printemps/été sont déjà disponibles

Découvrez les bijoux du concept "Les Blondinettes" © Eponine Bertemes Pour leur nouvelle collection printemps/été, "Les Blondinettes" ont sorti 6 capsules différentes qui ont chacune leur style et leur thème. On retrouve notamment la capsule Black Eyes avec des pierres d’Agate noires et blanches, la Lucy in the Sky avec des pierres multicolores et ce côté plus pep’s pour l’été ou encore la capsule Milky Way avec des pierres d’agate bleu ciel et où on est dans un style plus doux avec des couleurs plus claires…

Où trouver ces merveilles ?

Où retrouver les créations des Blondinettes ? © Westend61 La marque "Les Blondinettes" est vendue dans plusieurs magasins à travers la Belgique mais dans notre province, vous pouvez retrouver les bijoux et les vêtements Les Blondinettes par exemple chez Ma. Dam à Herve, Intemportel à Oupeye, chez Klein à Verviers, à Aywaille chez Les Éclats d’Olivia, chez Antidote à Neupré et bien d’autres encore. Toute leur liste se trouve sur leur page Facebook ainsi que sur leur site.

Retrouvez leurs articles sur leur E-Shop

Notre instagrameuse, Eponine Bertemes avec une tenue et les bijoux créés par "Les Blondinettes" © Eponine Bertemes Alors oui. Toute leur nouvelle collection et leurs différentes capsules sont disponibles sur leur E-Shop et les envois sont possibles. Retrouvez également tous les bons plans mode d’Eponine Bertemes via sa page Instagram "Au Pays d’Epo".