Les balades à trois motos autorisées selon la Fédémot

Bonne nouvelle pour les amateurs de motos , depuis le 4 mai, ils peuvent reprendre leur activité sous certaines conditions . Jean-Marie Jorssen rappelle : " La Fédémot est la Fédération des Motocyclistes . Depuis 20 ans, notre but est de faire de la prévention et des formations des deux roues motorisées . Nous allons régulièrement dans les écoles pour apprendre aux jeunes à bien se comporter sur la route . "

Cet après-midi, Michel Vincent a reçu Jean-Marie Jorssen, le Président de la Fédémot (Fédération des Motocyclistes). Il a précisé ce que les motards pouvaient faire ou non.

Balades autorisées

Si les trajets essentiels à moto étaient autorisés, les balades ne le sont que depuis le 4 mai dernier. Pieter De Crem, ministre de la sécurité et de l’intérieur, indique son accord quant à la reprise des balades sur sa page Facebook : " À partir du 4 mai 2020, il sera également autorisé à utiliser le moteur pour une activité excessive. Cependant, il s’agit d’une tournée qui commence et se termine à la maison. " Suite à ces déclarations, il y a eu beaucoup d’interprétations. Jean-Marie Jorssen affirme : " Aujourd’hui, il n’est indiqué nulle part que nous pouvons rouler à moto. Hormis une publication issue d’un arrêté ministériel disant : " La promenade et les activités physiques en plein air n’impliquant pas de contact ou en compagnie de deux personnes vivant sous le même toit. " Nous en avons déduit que nous pouvons rouler à moto. "