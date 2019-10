Les 4, 5 et 6 octobre  au CTLM à Verviers, deuxième Foire - Expo des santonniers

C’est une exposition plutôt exceptionnelle qui se tiendra du 4 au 6 octobre au Centre Touristique Laine et Mode à Verviers ; dans le cadre du jumelage Verviers-Arles qui multiplie ses activités pour fêter son cinquantenaire, une foire aux santons de Provence avec des centaines de figures occupera l’ancienne usine textile entièrement rénovée à laquelle sont conviés les artisans d’Arles et environs. Car Arles, ancienne cité de la soie, située à la pointe ouest de la Provence, est le pays du santon, sujet d’argile de 1 à 18 centimètres de haut, généralement cuit puis peint, entièrement réalisé à la main. Une dizaine d’artisans parmi les plus illustres exposeront leurs santons et crèches qui pourront être achetés. Certains santonniers étaient déjà présents lors de la première édition de la foire en 2017, mais d’autres santonniers rejoindront Verviers pour l’édition 2019.

Pièces originales et traditionnelles

Invités par Myriam Knauer, du comité du jumelage Verviers-Arles grâce à des contacts noués lors de voyages en Provence, les santonniers présents à cette deuxième foire-expo de Verviers proviennent de Marseille, Aubagne, Ollioules, Cuesmes, Aix-en-Provence, Gréoux-les-Bains et Toulon. En outre, un créateur de sujets ardennais sera présent. Les santonniers travaillent tous leurs pièces originales de façon traditionnelle dans le respect des différentes étapes de fabrication. On pourra ainsi admirer le savoir-faire des artisans et leurs œuvres, caractérisées par le goût du détail. Ainsi, par exemple, des costumes, soigneusement exécutés, s’inspirant de la mode vestimentaire au XIXème siècle, la reproduction de villages d’autrefois: maisons, lavoirs, fontaines, moulins, forges,… Autres exemples présents à Verviers, le petit cueilleur d’olives à l’échelle ou la coupeuse de lavande, la création de crèche . Quant au " Petit monde des gens bons d'Ardenne ", il représentera la vie rurale ardennaise du " bon vî timps ". Les santons sont en argile et les décors en matériaux de récupération.