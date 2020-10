Les 3 news positives de LiègeTogether

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger.

Histoire bien belge Histoire de Belgique - © Liege Together Notre pays ressemble à un micmac-à-tire-larigot ? Avec pour sport national l'absurdité ? Pourtant, la plupart des spécificités de la Belgique trouve leurs racines dans l’histoire. Avec ce MOOC inédit de l'Université de Liège, la Belgique n'aura plus de secret pour vous. Vous pouvez accéder gratuitement à ce cours en ligne durant lequel de nombreux spécialistes décrypteront chaque enjeu actuel sous le regard du passé. Pour mieux comprendre notre petit (grand) pays! Inscription jusque fin février. En savoir plus, c'est par ici !

Padel Padel - © Liège Together Cette pratique sportive nous vient du Mexique, elle permet de se dépenser, a conquis tous les adeptes des sports de raquette et permet d'y jouer en bulle et avec distance de sécurité... Vous l'avez reconnu ? C'est bien évidemment le padel, qui explose véritablement à Liège avec des terrains surbookés. Une marque liégeoise d'articles pour padel, Needpadel, est même née avec entre autres des balles, N-One, officiellement homologuées comme 2e meilleure balle européenne. Photo : Boulettes Magazine. En savoir plus : Rendez-vous sur le site de "Boulettes magazine"

Matthieu Litt et le Ry-Ponet à Rotterdam Qui remportera cette année le Somfy Photography Award 2020 ? Organisé tous les 2 ans, ce prix international remis aux Pays-Bas récompensera un travail créé spécialement pour l'événement sur le thème "Gimme Shelter". Parmi les nominés, le photographe liégeois Matthieu Litt et " Oasis " son travail sur le Ry-Ponet en collaboration avec le poète liégeois Karel Logist. La série photographique sera exposée au Nederlands FotoMuseum de Rotterdam à partir du 2 octobre. Pour nous, il a déjà tout gagné! Plus d'infos sur son site !