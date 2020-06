Les 3 news positives de LiègeTogether

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger. Cours Liégeois, cours ! Courrez en virtu-réel... késako ? Le confinement a marqué l'arrêt des compétitions et de la plupart des pratiques sportives. Pour se maintenir en forme, beaucoup ont (re)découvert la course. L'avantage est qu'il s'agit d'une activité accessible, en extérieur et seul. Seul, oui et non... Pour corser la sauce, un jeune Liégeois propose des courses virtu-réelles dans différents lieux de la métropole liégeoise.



Chaque semaine, sur la page Facebook de l'événement, le Liégeois propose deux parcours différents. Un QR code est à scanner en début et fin de parcours pour compiler et transmettre les données. Le tout en évitant les rassemblements des courses traditionnelles.



Rejoindre le groupe Facebook

Happy You old lady 200 ans de l'OPRL - © Liège Together Alors que les musées réouvrent progressivement leurs portes, à Liège, on s'apprette à feter les 200 ans d'une des plus majestueuses institutions, l'Opéra Royal de Wallonie. A partir de l'automne, ce sera un feu d'artifices de spectacles ("Hamlet" et "La Belle Helene" ont déjà confirmé leurs présences à la fête), de grands noms internationaux, de voix, de nationalités... mais aussi des spectacles interactifs et pour les jeunes. On espère de tout coeur que d'ici l'automne, l'évolution de la situation nous permettra de célébrer l'opéra comme il se doit.



A l'occasion de son bicentenaire, l'ORW a mis en ligne des anecdotes et de morceaux d'histoire retraçant ses 200 années passées au coeur de Liège (les évolutions techniques, la concurrences des comédies musicales...). En savoir plus : Un petit clic ici...