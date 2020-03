Les 3 news positives de LiègeTogether

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger.

La croisière s’amuse sur l’Ile de Liège



Vous le savez peut-être déjà mais Tchantchès et Nanesse sont de retour en ville après un périple en Antarctique. Aller dans le grand froid en période d'hiver belge, il faut être courageux, même si c'est pour une croisière ! En effet, ils ont pris part à la reconstitution du voyage fait par l'explorateur belge Adrien de Gerlache et le Belgica en 1897, le navire scientifique belge qui fut le premier à hiverner sur le sixième continent.



Parmi les passagers de cette nouvelle expédition, un Liégeois curieux de découvrir l'ïle de LIège(baptisée ainsi en l'honneur du financement octroyé à l'époque) et soucieux d'y amener les plus célèbres marionettes liégeoises.

En savoir plus : c'est par ici !