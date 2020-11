Le Wrap, la solution zéro déchet, zéro plastique

Diminuer sa production de déchets passe par un changement de mode de vie, par un changement d’habitude dans sa façon de consommer, dans sa façon d’agir au quotidien qui n’est pas toujours évident.

Pour vous aider à faire un petit pas de plus vers le zéro déchet, Intradel, en collaboration avec 70 communes de la province de Liège, vous propose de vous procurer gratuitement un film alimentaire lavable enduit à la cire d’abeilles pour emballer vos aliments sans avoir recours aux films plastiques jetables ( emballage cellophane) qui remplissent nos poubelles.

Le wrap, le film alimentaire réutilisable enduit à la cire d’abeilles est un film alimentaire lavable fabriqué à partir d’un tissu fait avec du coton biologique, qui est imperméabilisé avec de la cire d’abeille. Cet emballage alimentaire est réutilisable une bonne centaine de fois et protège parfaitement vos aliments. Pour l’entretenir, rien de plus facile, il suffit de le rincer à l’eau tiède.

Son utilisation est ultra simple : vous le placez sur un bol, une assiette ou un plat dans lequel vous avez mis des aliments à conserver, vous repliez les bords sur le contour extérieur du plat, vous les maintenez quelques instants entre vos mains et l’affaire est jouée, la cire d’abeilles colle au plat et permet de protéger vos aliments tout en les laissant respirer et en empêchant l’humidité de passer.

Pour vous procurer un wrap, adressez-vous à votre commune, vous saurez ci-celle-ci participe à l’action et vous indiquera à quel endroit le film alimentaire réutilisable est disponible gratuitement.

Attention, l’offre est limitée, ne tardez pas à vous manifester auprès de votre commune. Et s’il n’y en a plus, pas de panique car on peut très facilement en fabriquer soi-même. Comment ? En regardant le tuto disponible sur intradel.be/filmalimentaireréutilisable qui vous explique toutes les étapes de la réalisation d’un film réutilisable enduit à la cire d’abeilles.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur INTRADEL