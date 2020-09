Le Voo Rire fête ses 10 ans du 17 au 26 octobre

Rire à domicile

Avec "Rire à domicile", un particulier décide d’accueillir chez lui un spectacle d’humour proposé par le festival, il met en place les conditions d’accueil minimales pour ce spectacle et invite ses amis et connaissances à venir découvrir un nouveau talent de l’humour belge ou étranger. L’artiste présente son spectacle et sera donc au plus près des spectateurs dans une proximité et une intimité impossible dans un autre lieu. Après la représentation, les spectateurs pourront passer un moment convivial avec l’artiste et dialoguer sur son spectacle. Si ce concept vous plaît, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@firl.be