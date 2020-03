Le salon SIEP guide votre futur.

Plus

Vous êtes à la recherche d’informations sur des études supérieures, formations et emploi ? Le salon SIEP ouvre ses portes aux Halles des foires de Liège du 12 au 14 mars 2020. L’occasion pour les étudiants et demandeur d’emploi de découvrir toutes les informations qu’ils désirent sur les études supérieures et autres formations. Le salon SIEP, le Service d’Information sur les Etudes et les Professions est une asbl reconnue par la FWB, la région wallonne et bruxelloise. Il a pour but de mettre à disposition des visiteurs, toutes les informations qu’ils désirent sur les études et professions. Le SIEP documente, informe, conseille chaque visiteur individuellement.

"Moi, ici, ailleurs et après" Chaque année à son thème, cette année-ci c’est " Moi, ici, ailleurs et après ". Le SIEP et ses partenaires se sont associés pour développer l’espace jeunesse et décliner la vision des jeunes sur leur place dans la société afin qu’ils trouvent leurs voies. Ce salon offre des informations complètes sur les écoles secondaires, les Hautes écoles et universités mais aussi les établissements qui proposent les cours de promotion sociale. Les personnes ayant déjà un emploi peuvent se renseigner sur les formations en cours du soir ou en alternance. Et puis celles et ceux qui veulent s’engager des projets humanitaires y trouveront aussi leurs comptes.

Des spécialistes Des professionnels seront aussi de la partie pour que le public puisse échanger avec des professeurs des écoles et universités représentés, des conseillers d’emploi, des experts en orientation scolaire ainsi que des membres du secteur associatif. Ils pourront tous répondre aux questions des visiteurs avec des conseils personnalisés. Les étudiants pourront également participer à des conférences, forums, animations interactives, le tout pour dialoguer avec des personnes de terrain. Cette année, des spécialistes d’hôtellerie et de métier en pénurie seront présents.

Les participants Le salon est ouvert à tous, étudiants, parents et enseignants. Ils visent aussi les adultes, travailleurs ou demandeurs d’emploi qui souhaitent continuer à se former ou qui réfléchissent à une nouvelle orientation professionnelle. Les enfants de sixième primaire peuvent découvrir la richesse et parcours de l’enseignement secondaire. Se rendre au salon à Liège, c’est retrouver près de chez vous, différentes pistes pour construire votre projet. Catherine Van Gyseghem a conseillé de préparer votre visite. Grâce à l’application "mercartor", vous pourrez vous préparer un itinéraire avec les professionnels. Plus d’information ici