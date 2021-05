Le retour des dents en or, un triathlon féminin et une caravane des sons, voici les bonnes nouvelles de la ville de Liège

Des dents en or, un triathlon féminin et une caravane des sons, voici les bonnes nouvelles du jour de la ville de Liège par " LiegeTogether " !

Expérience artistique et culturelle inédite du côté de Soumagne avec le départ de la caravane des sons . Cet espace modulable propose des activités autour des arts de la scène dans les cours d’école de neuf établissements partenaires répartis sur le territoire des communes de Beyne-Heusay, Blegny, Fléron, Olne et Soumagne. Ses différents espaces visent à faciliter l’accès au plus grand nombre à la pratique musicale .

. © LiegeTogether

Beaucoup de femmes aimeraient secrètement se lancer sur un triathlon mais n’osent pas. Partant de ce constat, un groupe de promotion du triathlon féminin est né à Seraing avec pour objectif d’accompagner et d’encourager un max de femmes à participer au Triathlon Sprint de Bütgenbach (750 m natation – 21,8 km vélo – 5 km course à pied) ! Mais aussi de briser le mythe et de rendre cette discipline accessible à toutes les motivées dans les meilleures conditions. Les participantes soulignent la qualité des entraînements mais aussi les opportunités de rencontres, la motivation et la satisfaction de relever ce défi.