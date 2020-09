Le purin d'orties, un activateur naturel pour votre compost

Faire du compost prend un peu de temps : il faut compter entre 6 à 9 mois pour obtenir un bon compost si les apports en déchets secs et mouillés ont bien été équilibrés, c’est-à-dire 50% de matières vertes et humides pour 50% de matières brunes et sèches.

6 à 9 mois, c’est long et c’est vrai qu’on pourrait être tenté d’utiliser un activateur de compost pour aller plus vite. Les activateurs de compost achetés dans les jardineries ou fait maison ne font pas de miracles mais permettent quand même de donner un petit coup de pouce à votre compost.

Le purin d’orties, un activateur de compost naturel, gratuit et sans déchet

Parce qu’il est riche en azote et en bactéries, le purin d’orties est un excellent activateur de compost, naturel, gratuit et sans déchet.

La recette du purin d’orties

Arrachez 1 kg de jeunes poussent d’orties et coupez-les grossièrement Mélangez-les à 10 l. d’eau de pluie Laissez macérer en remuant activement tous les jours pendant 2 à 3 semaines Filtrez Une fois prêt, utilisez la macération pure ou en mélange 50/50 avec de l’eau de pluie pour arroser votre compost

Le purin d’orties a également d’autres vertus. C’est un excellent engrais pour le potager et les plantes du jardin mais c’est également un très bon répulsif pour les parasites comme les pucerons.

Si vous souhaitez d’autres infos, d’autres astuces pour vous aider à mieux gérer votre compost ou pour simplement vous mettre au compostage, n’hésitez pas à télécharger sur le site internet d’Intradel la brochure " Mon pote le compost " ou la brochure " Le jardin zéro déchet " qui est également une source d’inspiration pour mieux valoriser vos déchets de jardin. Sachez aussi qu’il existe des guides composteurs dans la plupart des communes à qui on peut faire appel pour toute question relative au jardin. Renseignez-vous auprès de votre commune.

