Le printemps est là et c’est déjà le moment de s’occuper du jardin !

Ce 21 mars marquera comme chaque année le début du printemps. C’est donc le moment de sortir dans son jardin. Les jonquilles sont sorties dans les pelouses, les arbustes de forsythia sont bien fleuris avec leurs fleurs jaunes.

Les bourdons qui sont les premiers insectes pollinisateurs résistent bien aux températures plus fraîches commencent à arriver. Tous ces éléments font qu’on a envie de sortir et de s’occuper de son jardin et de ses fleurs.

Quelques conseils pratiques pour tous les jardiniers en herbe

. © Halfpoint Images Au jardin, on peut retirer les protections hivernales pour laisser respirer nos plantes, on peut penser à semer sa nouvelle pelouse, on peut aussi ajouter du compost naturel afin d’aider nos arbustes ou plantes existantes dans leur reprise.

Au potager, on peut commencer les premiers semis : de laitue, de navet, de panais ou d’épinard. Et puis si vous avez la chance d’avoir une petite serre ou une belle véranda ensoleillée, commencer les semis de tomates ou d’aromatiques comme le persil, le romarin, la ciboulette, …

Un produit à éviter : les pesticides !

. © Halfpoint Images Le premier conseil d’Adalia est de ne pas utiliser des pesticides, pas de produits phytosanitaires.

Dès le printemps, tout le monde a tendance à se ruer sur l’achat d’un produit dès le moindre problème rencontré au jardin. Soyez bien attentif que l’utilisation d’un pesticide, quel qu’il soit a toujours des conséquences sur notre faune ou notre flore, sur notre biodiversité au sens large. Le mot " pesticide" dit bien ce qu’il veut dire.

Un peu d’étymologie…

Saviez-vous que l’étymologie du mot pesticide vient du mot "pest" en anglais qui signifie "nuisible" et du mot " cide " qui vient du latin "tuer". On tue des nuisibles. Avec un herbicide, on tue des "mauvaises herbes", avec un insecticide, on tue des insectes, avec un fongicide, plus difficile Pascal, on tue des "champignons", avec un acaricide, on tue des acariens, etc etc…

Que faire lorsqu’on a un souci ?

. © RENE MITTERER BEATE RIEDMANN Il y a toujours moyen de trouver une alternative à ces produits.

Voici quelques exemples concrets : Lorsque les limaces sortiront, vous pouvez vous en débarrasser à l'aide de nématodes, ces vers microscopiques qui les parasitent.

Pour contrer la pyrale, ces chenilles qui dévorent vos buis, installez un voile anti insectes dès le début du mois d'avril.

Pour éviter la pousse des herbes indésirables sur une zone, on couvre d'un bon paillage ou d'une bâche imperméable.

Dès l'apparition des premiers pucerons, vous pouvez soit nettoyer vos plantes au jet d'eau, soit introduire des larves de coccinelles.

Une dernière information sur les pesticides

. © RTBF Dans le cadre d’une campagne, Adalia (en collaboration avec la Wallonie) s’est associée à Adrien Devyver et Kody, qui soutiennent cette année la campagne "Printemps sans pesticides".

Ils vous invitent dès lors à participer au challenge. Explications : Dès le 20 mars, pour le printemps sans pesticides, Adalie invite tous les citoyens à relever un nouveau défi qui est de faire connaître le nombre de m² qu’ils entretiennent sans produits chimiques, aussi bien dans leur jardin que sur leur terrasse ou leur trottoir.

Donc via un formulaire en ligne, tous les citoyens interpellés par la problématique des pesticides dans les espaces extérieurs sont invités à se mobiliser, en indiquant, via un formulaire en ligne, la surface qu’ils s’engagent à garder sans pesticides. Qu’ils utilisent déjà des alternatives écologiques ou qu’ils aient besoin d’un coup de pouce pour en trouver, tous peuvent faire grimper le compteur du nombre de m2 entretenus naturellement. Avec des informations et des cadeaux à la clé pour les soutenir vers une Wallonie sans pesticides !

Pour plus d’infos concernant ce challenge et les bons conseils pour le printemps, vous pouvez bien entendu vous rendre sur le site officiel d’Adalia ou en les suivant sur leur page Facebook.