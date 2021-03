"Le petit repère" à Jupille ou comment offrir une nouvelle vie aux objets du passé

. © Le petit repère

Au travers de son atelier " Le petit repère ", cette liégeoise collecte les meubles et bibelots et les transforme, les rénove, les patine et leur donne une nouvelle vie. Elle n’a pas toujours fait ça, au contraire ! Pendant plusieurs années, elle était manager dans le secteur du commerce puis en 2011 a pris le temps de se poser, durant un an.

Elle a ensuite suivi trois formations de tapissier garnisseur, patine de meubles et création d’abat-jour, le tout clôturé par des cours de décoration d’intérieur. En 2016, forte de ses nouveaux enseignements, Cathy ouvre " le petit repère ", un atelier de 60 m² sur les hauteurs de Jupille.