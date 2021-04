Le Panier des Producteurs Passionnés, l’intermédiaire entre les producteurs locaux et les consommateurs citoyens

Fin 2019, trois amis soucieux de remettre le local au goût du jour, de leur vie rurale et de l'écologie créent l’ASBL " Le Panier des Producteurs Passionnés " qui se veut être l’intermédiaire entre les producteurs locaux et les consommateurs citoyens.

Il vous suffit de passer votre commande en ligne de produits frais et l'équipe LPDPP récolte les différents articles chez les producteurs concernés afin de préparer votre panier, que vous collectez le samedi suivant. Les produits sont frais, bio ou non, de saison et respectent une charte qualité que nous élaborée en privilégiant la santé, le vrai goût des aliments et la rémunération équitable des producteurs. Un processus logique qui nous ramène à une consommation responsable.