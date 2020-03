Le mélange du chocolat et de l'art pop

L’œuf creux est disponible sous réservation en quatre variétés selon vos goûts : chocolats blancs, lait, noir et dulcey (chocolat blond). L’œuf coûte 18 €, il est possible de garnir l’œuf creux avec des petits œufs en chocolat Carré Noir. L’œuf garni de 200 gr coûte 35 €.

Co création liégeoise

Depuis qu’elle est enfant, Mélanie Lemmens est passionnée de chocolat. Elle rêvait d’un sapin de Noël qu’on garderait jusqu’à Pâques pour qu’elle puisse y suspendre des œufs en chocolat. Quelques années plus tard et passionnée par l’informatique, elle décide d’ouvrir son site de vente en ligne. Celui-ci sera le premier site de vente en ligne exclusivement réservé au chocolat. En 2014, la chocolatière installe son espace de travail et de vente dans le cœur historique de la cité ardente, rue en Neuvice. Dès le départ, elle multiplie les collaborations avec des artistes afin d’avoir à chaque des packagings ludiques.

Depuis 2017, Mélanie Lemmens enchaîne les récompenses avec 5 Awards dans plusieurs championnats européens de concours de chocolat. Carré noir est aussi disponible sur le continent asiatique, la marque a envoyé sa première commande de chocolats en 2019.

Quant à Philippe Knoops, c’est un artiste plasticien liégeois connu pour ses nombreuses expositions en Belgique et à l’étranger. Il définit ses œuvres comme étant "un pur patchwork pop ". C’est en 2018, qu’il crée avec sa femme sa marque de design " Moshimoshi ". Une marque avec un univers de formes et de couleurs dans un style pop inspiré des propres créations graphiques Philippe Knoops. Le but est de surprendre avec des créations exclusives en séries limitées qui font preuve d’originalité et de qualité. Toutes ses productions sont faites à la main et produites dans l’atelier liégeois.