Le Gala Wallon de la Province de retour au Théâtre de Liège !

L'année 2019 marque une année historique pour le wallon, à Liège. La Fédération Culturelle Wallonne fête en effet son 125ème anniversaire et à cette occasion, la Province lui a consacré son prochain Gala annuel le 19 octobre prochain avec à l'affiche, le spectacle " Pititès-istwéres di Lîdje " de Robert Ruwet et Paul-Henri Thomsin et interprété par la troupe " Les K’pagnons dèl sinne ".

Ce spectacle en 14 tableaux, évoquera des personnages qui ont marqué la vie liégeoise, depuis 125 ans (de Marcatchou à Titine Badjawe, en passant par la veuve Becker et Jean Brankart, … ). Chacun de ces tableaux sera interprété par une troupe amateur différente, ce qui permettra de voir, sur scène, quelque 70 acteurs, chanteurs et danseurs qui ont souhaité consacrer une part de leur temps à la langue wallonne.

LE GALA WALLON:

Le Gala Wallon de la Province de Liège est, depuis 1990, un événement fort attendu. Ce Gala de culture wallonne, dont la mise en scène est confiée à un professionnel, a pour objectif d'apporter aux meilleurs comédiens amateurs, issus des troupes implantées en province de Liège et participant aux actions provinciales, une meilleure connaissance des différentes techniques théâtrales.

Infos :

Vous pourrez retrouver ce spectacle en Wallon ce samedi 19 octobre 2019 à 20h00, au Théâtre de Liège.

Pour plus d'infos, c'est par ici => Province de Liège